Nancy Álvarez y la experiencia sobrenatural con su madre

La especialista Nancy Álvarez conmocionó a sus compañeras de set en el programa ‘Desiguales’ al relatar una sorprendente experiencia relacionada con su madre, quien falleció de un ataque al corazón. Según su relato, en un momento de reflexión, su progenitora comenzó a deambular por su hogar en República Dominicana, lo que generó una profunda impresión en Amara La Negra, Chiquinquirá Delgado y Migbelis Castellanos.

La presentadora de televisión comenzó explicando que: “Nosotros teníamos una casa muy linda y muy grande. Nos mudamos a algo más pequeño. La casa no se vendía. Un día yo voy y me dice el que cuidaba en una embajada al lado, me dice: ‘Nancy ven acá que yo sé que tú me entiendes y tú crees en todo eso, tu mamá no se ha ido”.

Al parecer, la madre de Nancy tenía una fuerte inquietud sobre la venta de la casa familiar, manifestando su preocupación desde por lo sobrenatural. Esta anécdota resaltó las conexiones emocionales y espirituales que pueden persistir incluso después de la muerte, dejando a sus compañeras completamente atónitas ante la revelación.

El vigilante aprovechó para contarle que: “Todos los días la oímos en lo que ella hacía: barrer el patio y con sus chancletitas”. Por ello, la terapeuta sexual decidió tomar otras medidas sobre dicha situación: “Entonces nadie se atreve a decir. Busqué la médium más famosa de allá, me senté con ella y dije: ¿qué es lo que está pasando aquí?”.

“Ella me dijo claramente, hasta que yo no hablara contigo y tú me prometieras que ibas a cuidar a Diomare, la hermanita mía que le dio el aneurisma, yo no me voy. Tan pronto tú me hagas esa promesa, yo me voy y la casa se vende”. La también psicóloga añadió que: “Yo le dije: ‘Mami, vete tranquila’. Al otro día se vendió la casa”.

Este tipo de experiencias personales suelen resonar en el público, invitando a la reflexión sobre las relaciones y el legado familiar, y que estas pueden perdurar a través del tiempo. La mención de una conexión trasciende la vida y la muerte es un tema recurrente en muchas culturas, evocando una mezcla de respeto y asombro entre quienes las escuchan.

