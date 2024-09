Pegula y Muchova por un cupo a la final del US Open

QUEENS, NY – Jessica Pegula disputa la segunda semifinal femenina de la jornada ante Karolina Muchova, este jueves en el estadio Arthur Ashe.

Para Pegula, finalmente en su séptimo intento logró acceder a las semifinales de un Grand Slam. La No. 6 del ranking de la WTA, nativa de Buffalo, Nueva York, eliminó a la No. 1, Iga Swiatek, 6-2 6-4.

“He estado en cuartos de final tantas veces. Seguí perdiendo. Pero me refiero a grandes jugadoras, chicas que ganaron el torneo. Sé que todo el mundo me preguntaba sobre eso, pero yo pensaba: ‘No sé qué más hacer, solo necesito llegar allí de nuevo y ganar el partido’. Así que gracias a Dios pude hacerlo, y finalmente, puedo decir que soy semifinalista”, dijo después de derrotar a la polaca Swiatek.

Desde el inicio del duelo con Swiatek, Pegula se mostró sedienta de victoria. En el primer set en particular, jugó al máximo de sus habilidades. Golpeó la pelota con profundidad, dio un paso adelante para hacer precisas devoluciones y se negó a acobardarse ante la magnitud del momento del enfrentamiento.

Swiatek había vencido a Pegula dos veces antes en la misma etapa de un Grand Slam y una vez en el estadio Arthur Ashe.

Sobre su partido de hoy frente a la jugadora checa, Pegula dijo: “Ella es tan buena, tan talentosa, tan atlética. Me encanta cómo juega y vuelve y le gana a todos. Sé que tiene mucha experiencia llegando lejos en los Grand Slams, así que tendré que traer mi mejor tenis”.

Karolina Muchova, disputa su segunda semifinal consecutiva en el US Open. DINO GARCÍA

En cuanto a Muchova, derrotó de forma contundente en cuartos a la brasileña Beatriz Haddad Maia, lo sorprendente de la checa ha sido su recuperación de la lesión de la muñeca que sufrió en la edición del US Open del año pasado al que ha vuelto justamente para jugar la segunda semifinal consecutiva en Flushing Meadows. Y más meritorio aún, Muchova no ha perdido un set en este, el último Grand Slam del año.

“No me gusta hablar de lesiones. He pasado por muchas de ellas. Esta última, la cirugía de muñeca, fue una de las peores. Mirando hacia atrás, pienso, ‘Oh, realmente pasó volando, el tiempo’, y me siento fuerte nuevamente. Fueron momentos difíciles”. Dijo Muchova el miércoles en la conferencia de prensa tras su victoria ante Haddad Maia.

Sobre su contrincante de hoy, Muchova no escatimó elogios.

“Pegula está jugando increíble: el título de Toronto y luego la final en Cincinnati. Está en llamas, jugando tan lejos en los torneos semana tras semana. Es una gran jugadora, en la cancha se mueve bien. Jugamos en Cincinnati. Fue una batalla difícil. No me dio ni un punto gratis”.

Pegula venció a Muchova en tres sets.