Brian Cashman sobre Jasson Domínguez: “Si sube a las Grandes Ligas, tiene que jugar”

Esta temporada 2024 se esperaba que el prospecto número uno de los Yankees, Jasson Domínguez, tuviera oportunidades en el equipo grande. Sin embargo, el dominicano no ha podido tomar más que cuatro turnos al bate en toda la campaña.

El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, explicó recientemente en una entrevista para MLB Network las razones por las que el joven pelotero, quien aparece como prospecto número 16 en toda las Grandes Ligas, no ha tenido las oportunidades que se esperaba en el equipo grande de los Yankees.

“Jasson está haciendo todo lo que debe hacer ahora mismo”, inició Cashman. Y es que el dominicano de 21 años batea para .282 con cinco cuadrangulares, 21 remolcadas y cuatro dobles en 33 encuentros en Triple-A Scranton-Wilkes-Barre.

Sin embargo, hay un gran inconveniente que tiene nombre y apellido para Domínguez. Y es Alex Verdugo, pues Cashman explicó que el jardinero mexicano viene jugando mejor los últimos encuentros y prefieren mantenerlo a él en el jardín izquierdo.

“Verdugo está jugando un mejor béisbol últimamente y las evaluaciones que tenemos junto a nuestro cuerpo técnico, el equipo de desarrollo de jugadores y la directiva se centran en lo siguiente: ‘¿Qué nos dará más oportunidades de ganar juegos?’ y actualmente Verdugo aporta eso al equipo”, explicó el directivo de los Bombarderos.

Brian Cashman gerente general de los Yankees. Crédito: AP

Verdugo tuvo un fuerte slump hace después del Juego de Estrellas y la directiva de los Yankees lo supieron reconocer. “Obviamente, hubo un largo período en el que no estaba rindiendo como es capaz de hacerlo, pero se ha visto mejor últimamente“, dijo Cashman.

Sin embargo, a pesar de este bajo rendimiento de Verdugo, el prospecto Domínguez no pudo tener su oportunidad con los Yankees. Incluso Aaron Boone y su equipo optaron por subir Duke Ellis, un jardinero velocista que fue reclamado de la lista de waivers de los Marineros el 27 de agosto.

Por otro lado Cashman indicó que los Yankees no quiere ascender a Domínguez si no se le puede ofrecer tiempo de juego a diario. Con Verdugo, Aaron Judge y el dominicano Juan Soto en los jardines y Giancarlo Stanton como bateador designado, el gerente no ve oportunidades para que Domínguez juegue seguido en el equipo.

“Si viene, tiene que jugar. No va a subir para quedarse sentado. Para eso tenemos al emergente [Ellis] actualmente con el club, y luego lo mismo con [Jon] Berti. Pero al final de todo, si (Domínguez) sube, tiene que jugar“, sentenció Cashman.

