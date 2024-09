¿Quién ganó La Isla: Desafío en Grecia y Turquía 2024? 

Fernando Lozada se convirtió en el ganador de La Isla: Desafío en Grecia y Turquía, reality show de TV Azteca. Este triunfo llega luego de que tuviera experiencia en Los 50, programa de Telemundo en el que terminó en el segundo lugar.

En el circuito de este viernes, el creador mexicano de contenido se enfrentó a Marianela Rodríguez, a quien le ganó y cerró así este ciclo en su carrera.

Con su victoria, el famoso se llevó 100.000 pesos mexicanos, un dinero que le ayudará a seguir construyendo sus sueños.

La parte final de la prueba consistió en tomar dos barras y sostener una pelota con líquido flamable para llevarla hasta un pebetero. La ruta no era nada fácil, pues debía pasar por una viga de equilibrio.

Alejandro Lukini, conductor del reality show, se encargó de anunciar el triunfo de Fernando Lozada: “Fernando muy cerca, muy, muy cerca de hacer historia aquí en la isla. Camina estoicamente, coloca la pelota y Fernando, tú eres el ganador indiscutible de La Isla: Desafío en Grecia y Turquía”.

Después de lograr esta hazaña, el ex Acapulco Shore comentó: “Venga, corazón rebelde y ustedes son rebeldes desconocidos por compartir con ustedes esta experiencia, igual Lukini”.

En total, fueron 13 semanas intensas en las que los participantes tuvieron que demostrar su capacidad física y mental para superar los distintos desafíos.

“Me siento muy feliz, Lukini, no sé ni qué palabras usar, honestamente. Estoy muy feliz, agradecido con la vida por permitirme llegar aquí, son grandes competidores todos. Cada vez que iba a una batalla, a un juego, por lo que sea, sentía esos nervios que nadie veía”, afirmó.

También le dedicó unas palabras a su rival, quien se demostró aguerrida durante el reality show: “Ir contra Marianela me tenía los nervios de punta, pero no podía dejar que se viera eso, porque es una competidora muy fuerte y podía aprovechar eso que se veía en mí, lo único que tenía en mente era llevar este premio a casa, sorprender a mi esposa y a mi hijo, mi chaparro me ve en la tele”.

Destacó también las experiencias que tuvo con sus compañeros y lo satisfecho que se siente de haberlo logrado.