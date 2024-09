Vitor Roque sobre su salida del FC Barcelona: “Pensé que me tratarían diferente”

En la ventana de fichajes de enero el FC Barcelona pagó al Atlético Paranaense $45 millones de dólares por el traspaso de Vitor Roque. El joven delantero de 19 años llegaba así a uno de los grandes de Europa en un momento complicado económicamente.

Sin embargo, el brasileño no tuvo las oportunidades que se esperaba en el equipo culé. Y es que en esa media temporada apenas tuvo dos partidos como titular, acumuló 326 minutos de juegos y anotó dos tantos.

Para el inicio de la presente temporada el FC Barcelona decidió salir del jugador y cerró un préstamo con opción a compra con el Betis. Por lo que su paso por el el equipo azulgrana fue muy corto.

Y recientemente en rueda de prensa concentrado con la Sub-20 de Brasil el “Tigrinho”, como suelen apodarle, comentó sobre su salida del equipo español.

“Creo que fue complicado en general. Pensé que me iban a tratar diferente, tanto en el trato como en la forma de jugar, como en la forma de hablarme de la directiva. Pero ya pasó, estoy contento de tener la oportunidad en el Betis y de volver a vestir la camiseta de la selección”, explicó el delantero.

Vitor Roque recibiendo indicaciones de Xavi Hernández. Crédito: AP

El joven delantero además explicó que siempre se ha apoyado en la ayuda psicológica para afrontar este tipo de situaciones en su vida. Pues la salida del FC Barcelona le afectó en cierta manera.

“Siempre he estado en terapia, con un entrenador mental. Siempre me ha ayudado, desde los 16 años, cuando también pasé por algunos obstáculos. Hoy intento hacerlo también, me ha ayudado mucho a superar varios obstáculos”, aclaró.

Incluso Roque contó que antes de su salida intentó hablar con la directiva del FC Barcelona, pero no pudo llegar a nada. “Cuando me fui, sí hablé. Una de las primeras veces. Intenté entender por qué pasaban muchas cosas, que no voy a contar aquí. En el Betis me acogieron muy bien, estoy muy contento de estar allí y de tener la oportunidad de jugar allí”, cerró Vitor Roque.

