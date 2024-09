Alertan en El Bronx sobre riesgos de la diabetes

Lorena Paz, de 65 años, es una de las tantas personas de la comunidad hispana que llevan a cuestas el peso de lidiar por años con una enfermedad como la diabetes. En sus propias palabras describe la lucha por su salud y cómo enfrenta una condición que se ensaña con la minoría latina.

“Dejando de lado el deterioro físico de lidiar con la enfermedad, a mi lo que más me afectó en estos primeros años fue emocionalmente, porque tienes qué cambiar completamente tu vida”, relató Paz.

Ella se refiere a dejar de comer muchas de las cosas a las que estabas acostumbrada “que quizás le hacían mal a mi cuerpo pero que a mí me gustaban como las cosas que tienen azúcar o que están preparadas con harina”.

Paz agrega que finalmente tuvo que pasar a formar parte de los ciudadanos que “deben tomar medicamento de por vida” pero no solamente, sino que “ahora siento cansancio regularmente” cuando en sus mejores tiempos era una mujer muy activa que pudo educar a dos hijos hombres ahora en edad adulta.

Mavel Soto, por su parte, a sus 70 años camina con mucha dificultad. Además del sobrepeso, ella casi cumple dos décadas lidiando con la diabetes que ahora le provoca que de pronto la sangre no circule bien hasta sus extremidades, por lo que para ella es común “que pies y manos, se me adormezcan”. Aclaró que a estas alturas ella debe tener cuidado de “hasta con quien me voy a cortar las uñas o hacerme el pedicure pues un error al quitarme un pellejo del pie puede desencadenar problemas mayores”.

Ambas acudieron a ver lo que tenían que ofrecer los prestadores de servicio invitados a El Festival de la Salud de la Diabetes (EFSD), organizado por Velázquez Consulting y el Comité de Diabetes de NYC, celebrado la tarde del sábado en Soundview Park, en El Bronx.

No fue casualidad que los organizadores hayan elegido El Bronx, una de las área de la Gran Manzana con mucha prevalencia de gente diagnosticada con diabetes entre los distritos neoyorquinos, con un 13, 6 por ciento, apenas abajo del barrio líder Staten Island, quien cuenta con un 14,4 por ciento de prevalencia.

La definición más sencilla de la diabetes es la persona que tiene exceso de azúcar (glucosa) en la sangre. Como el cuerpo convierte en glucosa la mayor parte de los alimentos, el azúcar viaja por la sangre a todo el cuerpo que debe de producir insulina para remover el azúcar de las células.

Cuando alguien es declarado como diabético significa que su cuerpo ya no produce insulina, o la que produce no funciona adecuadamente.

Una cartelera muestra las cantidades de azucar que tienen ciertas bebidas. Crédito: Juan Alberto Vázquez | Cortesía

Una añeja pandemia

Desde el año 2007, el entonces alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, nombró a la diabetes como “una pandemia”. En aquel momento existían 500 mil personas diagnosticadas con la enfermedad y otras 200 mil no sabían que la tenían.

Diecisiete años después, en todo el estado de Nueva York, existe un estimado de 1,8 millones de personas, el 11,4% de la población adulta, que han sido diagnosticadas con esta enfermedad.

De los muchos males que provocan los altos niveles de glucosa en la sangre de la sociedad, es que al menos dos tercios de los diabéticos muere de alguna enfermedad cardiovascular.

Pero, además, estamos hablando de una enfermedad ligada al poder adquisitivo que refleja disparidad en la población pues afecta de manera desproporcionada a comunidades negras y latinas.

Debido a que un diabético no cuenta con la misma energía que una persona sana, es que una Ley de Derechos Humanos la designó como una discapacidad.

Un área de juegos para los adultos mayores, donde a la vez podían escuchar a los expertos hablar sobre la enfermedad crónica. Crédito: Juan Alberto Vázquez | Cortesía

Consultorios que ayudan

Uno de los prestadores de servicios presentes en la EFSD fue el Mark Medical Care. Jean Pierre era uno de los presentes que atendieron la carpa de este centro médico. Él explicó a El Diario de Nueva York que se dedican a tratar varices y miomas uterinos.

Sobre todo, la primera dolencia está relacionada con los diabéticos que muchas veces suelen ser personas obesas. “Esta correlación se deriva luego de que a mayor peso hay mayor presión en las venas y es cuando se forman las venas gruesas o varicosas”.

“Dentro de las arterias”, explica Jean Piuerre, se puede formar una placa de grasa y “esa placa se adhiere a la vena, la debilita e impide un adecuado flujo sanguíneo” y es ahí donde los especialistas de Mark Medical Center entran en acción.

Aline Velazquez, de Velazquez Consulting, manifestó que, a pesar de los esfuerzos de autoridades de la ciudad de Nueva York, “la diabetes sigue teniendo una gran prevalencia” así como también las “hospitalizaciones y las muertes relacionadas con la enfermedad”. Ella que tiene décadas focalizada en este encuentro, dice que la única solución es seguir “educando a la población” sobre las causas o el manejo de la enfermedad para que pueda seguir siendo atacada.

“¡Mucha gente no sabe nada de la diabetes!”, se lamentó Aline y por eso dice que seguirá organizando esta clase de eventos en los que combina música, un torneo de dominó, exámenes de salud gratuitos ofrecidos por diversas instituciones a lo largo de la ciudad, pero sobre todo expositores de salud y nutrición.

Muchos de los pabellones ofrecían presentaciones e información relacionada a la alimentación saludable que viene siendo la forma más directa de evitar, incluso de revertir, la enfermedad. Las actividades estaban dirigidas a los adultos, pero en algunos casos, como un pabellón que mostraba el nivel de azúcar que contiene las bebidas enlatadas y embotelladas, también se trataba de explicar de la gravedad a los niños.

Los asistentes recibieron también información sobre otros problemas de salud. Crédito: Juan Alberto Vázquez | Cortesía

Grupos de apoyo

Durante la feria también se recomendó a la gente que ya sufre de diabetes que hagan cosas que lo ayuden a controlar, como por ejemplo unirse a un grupo de apoyo, enseñar a familiares y amigos las cosas que pueden hacer para ayudarlo.

“Esa para mí ha sido de las cosas más difíciles de controlar”, nos dijo con sinceridad Lorena Paz. “Acudir a una reunión de gentes donde todos comen de todo te hace sentir desplazada y por eso insisto en que para mi el golpe emocional ha sido de lo más difícil de asimilar”.

Ella lamenta tener qué vivir así pero dice que mucha de la información que obtienes en estos sitios, le ayuda a tener una mejor calidad de vida…. a pesar de la enfermedad.

Comer sano para derrotar al mal

En algunos de los talleres ofrecidos para la comunidad de El Bronx presente en el Soundview Park, se detalló la ruta directa para controlar la diabetes:

Comer porciones pequeñas de comida. Comer mucho no es comer mejor.

Beber agua simple en lugar de productos embotellados y endulzados.

Tener frutas y vegetales en cada comida.

Limitar la comida rápida a una vez a la semana.

Preparar más comidas caseras.

Probar snacks sanos como mini zanahorias, palomitas de maíz baja en calorías, por ejemplo.

Consumir leche de soya o arroz o disminuir la ingesta de quesos y yogurts.

Disminuir el consumo de carne roja y agregar más pollo y pescado.

Probar cocinar con aceites más sanos como oliva o canola.

Planear siempre un desayuno sano.

El Diario apoyó el evento comunitario. Crédito: Juan Alberto Vázquez | Cortesía

Patrocinadores de la feria

El Festival de la Salud de la Diabetes 2024 fue patrocinado por VillageCareMax, Verizon, Hispanic Federation, EmblemHealth, Heart to Heart Home Care, Healthfirst, Ridgewood Bank, Z Best Home Care, además de El Diario, 93.1 FM Amor, PIX 11, El Especialito, Puerto Rican Flags Up, Bonche Urbano y In the Music Zone.