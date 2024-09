Maestra de preescolar gana $179 mil en app de lotería

McKenzie Florence, una maestra de preescolar del norte de Kentucky, ganó un premio de casi $179,000 antes de impuestos después de jugar por primera vez en la aplicación de la Lotería de Kentucky.

Florence, residente de la localidad de Ft. Thomas, descargó la app y decidió probar suerte el 13 de agosto.

Dos semanas después, ganó el premio mayor del juego en línea.

El momento del gran premio

“Presioné el botón y jugué, y de repente apareció el monto del premio. No lo pensé mucho en ese momento, y dije: ‘Esperaré hasta llegar a casa para verlo, no parecía real'”, recordó Florence.

Más tarde, ese mismo día, recibió un correo electrónico confirmando su victoria.

Emocionada, Florence llamó de inemdiato a su madre desde el trabajo para darle la noticia.

“Cuando me llamó, pensé que algo malo había pasado, porque nunca me llama al trabajo”, dijo la madre de Florence.

“Pero luego me dijo: ‘¡No, no, no, es algo bueno! ¡Gané la lotería!'”.

A pesar de la emoción, su madre se mostró escéptica y le pidió que llamara a la lotería dos veces más esa semana para asegurarse de que el premio era real.

