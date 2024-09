Campaña de Harris tacha a Trump de “criminal convicto” antes del debate presidencial

La campaña de la candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, tachó al expresidente y rival republicano, Donald Trump, como un “criminal convicto” antes del debate presidencial de esta noche en Filadelfia, Pensilvania.

“Harris tiene el don de la palabra. Este va a ser un debate entre una fiscal general y un criminal convicto y ella está lista para presentar su caso”, dijo a EFE Macarena Casado, directora de medios de la campaña Harris-Walz, en una entrevista en el centro de convenciones de Filadelfia.

Desde que Kamala Harris sustituyó al presidente Joe Biden como candidata presidencial, los demócratas han intentado posicionar el contraste de la vicepresidenta como fiscal y el de Trump como “criminal convicto”, haciendo alusión a los problemas legales del republicano.

Casado aseveró que si bien Trump tiene más experiencia en los debates, ya que ha participado en siete, Harris está “más preparada”.

La vicepresidenta, añadió la directora de medios de la campaña demócrata, se encuentra en Filadelfia “descansando un poco” y preparándose “para un momento que ha estado esperando por muchísimo tiempo”.

Modalidad del debate

Casado también comentó la modalidad del debate, en la que los candidatos tendrán los micrófonos apagos mientras el otro habla

“Esto de los micrófonos es bien particular, porque Donald Trump dijo muchas veces ‘yo quiero el micrófono abierto’, pero sus asesores, que evidentemente lo manejan, dijeron no porque saben que no se puede comportar presidenciablemente por 90 minutos y mucho menos frente a Kamala Harris, ya que ha demostrado toda su vida que desprecia a las mujeres, que desprecia todo lo que no es igual a él”, apuntó.

Mencionó el rol de los moderadores del debate los cuales, según ella, “no corrigen las mentiras” de Trump, y que como en el debate contra Biden, se dedican sólo a hacer las preguntas, sin mayor intervención.

“Aquí no hay una verificación y se hace muy difícil enfrentarse a un hombre que está mintiendo. En el debate pasado, dijo 36 mentiras“, dijo Casado a EFE.

En esta ocasión, el debate organizado por ACB News estará moderado por los periodistas David Muir y Linsey Davis.

No obstante, la directora de medios de la campaña de Harris opinó que si bien hay expectativa entre los estadounidenses por el cara a cara de esta noche, “la historia ha demostrado que los debates no mueven la aguja”.

