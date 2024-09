Noah Syndergaard desea volver a los New York Mets

El lanzador Noah Syndergaard sorprendió a toda la fanaticada de los New York Mets al asegurar que le gustaría volver a las filas del cuadro metropolitano en algún punto de su carrera para intentar recuperar el nivel que le permitió convertirse en uno de los líderes de pitcheo de la organización y especialmente como uno de los más eficaces dentro de la Major League Baseball (MLB).

Estas declaraciones las realizó el lanzador durante una entrevista ofrecida en el podcast del antiguo manager de los Mets, Terry Collins, donde aseguró que le “encantaría” volver a vestir los colores del equipo de la Gran Manzana a pesar de la inconsistencia y las lesiones que han afectado su carrera durante el último par de temporadas.

“Me encantaría volver a casa, a Nueva York. Espero que eso sea lo que me espera. Me encanta la base de fans, me encanta la ciudad. Me encanta la cultura, la historia, la pasión. Es el mejor lugar para jugar”, dijo Syndergaard en sus declaraciones.

Syndergaard abandonó a los Mets luego de la temporada 2021 tras rechazar la oferta calificada de un año para firmar otro acuerdo por una temporada con los Angelinos de Los Ángeles a cambio de $21 millones de dólares.

“Definitivamente lo tenía en la cabeza. Este es un año muy importante para mí. Es un momento decisivo para mí. No quería arriesgarme a ese tipo de incertidumbre que ha estado ocurriendo con ellos. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero definitivamente creo que tomé la decisión correcta”, agregó.

Recordemos que la carrera de Noah Syndergaard sufrió un duro golpe en la temporada 2020 y gran parte de la 2021 a causa de una cirugía Tommy John que lo dejó fuera de acción; en 2022 dejó una efectividad de 3.94 en 25 partidos y posteriormente en el 2023 con los Dodgers también reflejó un fuerte bajón deportivo al dejar una efectividad de 7.16 en 55.1 entradas.

