Condenan a cadena perpetua al hombre que mató a oficial de Chicago e hirió a otro agente

En el mes de marzo, un jurado declaró culpable a Emonte Morgan, de 24 años, de asesinato en primer grado, más otros dos cargos, luego de disparar fatalmente a la oficial Ella French. Seis meses después, una jueza del condado de Cook, lo sentenció a cadena perpetua.

Los compañeros de la oficial Ella French y sus familiares estuvieron presentes en el tribunal para escuchar la sentencia que recibiría el hombre. Los fiscales afirman que disparó fatalmente a la agente de 29 años, hirió a su compañero Carlos Yanez Jr., y disparó contra el oficial Joshua Blas, durante una parada de tráfico en agosto de 2021.

La jueza de circuito del condado de Cook, Ursula Walowski, lo condenó a cadena perpetua obligatoria y agregó 57 años después de escuchar a los familiares de Ella French y Carlos Yanez, describir su dolor por la perdida de sus seres queridos que estaban cumpliendo con su deber, informó el Chicago Tribune.

“Algún día mi hija y yo nos volveremos a encontrar”

“A veces los recuerdos me invaden sin que me dé cuenta y me invade el dolor y la tristeza”, dijo al juez la madre de French, Elizabeth French.

“No sé si algún día podré cerrar ese capítulo… Algún día mi hija y yo nos volveremos a encontrar. Hasta entonces, extrañaré a Ella todos los días”, conmovida, añadió.

“Espero te pudras en la cárcel”

El padre del oficial Yanez, Carlos Yanez Sr., un policía retirado de Chicago, insultó a Emonte Morgan y muy molesto dijo que “alguien debería haberlo matado hace mucho tiempo”, informó AP.

Mientras Yanez le decía a Morgan que esperaba que “se pudriera en la cárcel”, la madre del acusado gritó un insulto profano sobre su hijo. Los agentes la sacaron rápidamente de la sala del tribunal.

La abogada defensora de Morgan, sugirió que su cliente aún puede rehabilitarse y argumentó que el video de la cámara corporal no era claro, publicó AP.

Cuando le tocó el turno para hablar al acusado, compartió Chicago Tribune que expresó sobre su acusación, la cual considera injusta, pues la detención de tráfico que precipitó el tiroteo no fue legal y que Ella French murió accidentalmente.

Oficiales del Departamento de Policía de Chicago acompañaron a la familia de Ella French y Carlos Yanez al tribunal y estuvieron de acuerdo con la decisión de la jueza sobre el castigo de Morgan.

“El Departamento de Policía de Chicago y los miembros de la familia Gold Star apoyaron a las familias de la oficial caída Ella French, el oficial Carlos Yanez y el detective Josh Blas en el tribunal hoy, donde el delincuente condenado en este caso fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional”, apuntaron.

El hermano y el otro hombre cumplen sentencia

Eric Morgan, que conducía el vehículo el día del tiroteo, se declaró culpable en octubre de 2023 de los cargos de uso ilegal agravado de un arma, agresión y obstrucción de la justicia y fue sentenciado a siete años, apuntó Chicago Tribune

Jamel Danzy fue sentenciado a dos años y medio en diciembre de 2022 después de declararse culpable de un cargo federal de armas de fuego por comprar la pistola en una compra ilegal.

Los cargos en contra de Emonte Morgan eran asesinato en primer grado, intento de asesinato de un agente de la ley, posesión y uso de un arma de fuego como delincuente. En marzo fue declarado culpable de todos los cargos.

