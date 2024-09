VIDEO: Belinda convierte uno de sus éxitos infantiles en un corrido tumbado

La cantante mexicana Belinda sorprendió a todos los asistentes que se dieron cita a su reciente participación al Festival Arre, al reinterpretar uno de sus temas infantiles más conocidos, “Sapito”, en un corrido tumbado.

Durante el evento musical del pasado 7 de septiembre, en el Autodromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, la cantante de 35 años inició su participación con el tema “Cactus”, el cual se convirtió en su regreso a la música, en enero de este año, tras años de haberse alejado de esta industria.

Tras finalizar esta primera canción, la también actriz decidió hacer un viaje de nostalgia, pero con un toque moderno, al interpretar el tema “Sapito”, canción emblema del melodrama televisivo “Cómplices al Rescate” en una versión “tumbada”.

Lo anterior, de manera lógica, provocó un intenso debate en redes sociales luego de que se difundieran diversos videos que captaron la nueva versión del clásico infantil de Belinda.

¿Qué dijo la gente sobre la nueva versión de “Sapito” de Belinda?

Tras la viralización del video, un gran número de personas no dudaron en aplaudir la acción de Belinda, mencionado su “valentía” por revivir el tema y darle un “nuevo aire”. Sin embargo, lo anterior no evitó que otro grupo nutrido de personas arremetieran en contra de la artista latina, mencionado que había arruinado dicha canción por “querer” conectar con la audiencia actual: “Esperemos que no se repita”, “Yo cuando quiero encajar con la chaviza”, “Noooo como pudo arruinar un temazo”.

La nueva versión de su tema “Sapito” es un reflejo más de la nueva etapa en la que se encuentra inmersa la cantante mexicana. Y es que desde su anunciado regreso a la música, con su tema “Cactus”, la ex prometida de Christian Nodal ha basado sus lanzamientos en este subgénero del regional mexicano.

En abril pasado, la intérprete de “Boba Niña Nice” se unió al cantante Natanael Cano, conocido como uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, para lanzar el tema “300 Noches”, el cual tuvo un renacimiento mediano a comparación de su primera tema del año.

De igual manera, y hace solo unas semanas, Belinda lanzó su más reciente tema “La Mala”, el cual, además de enmarcarse nuevamente en los corridos tumbados, también se convirtió en una fuerte crítica, según la artista, a los ataques y señalamientos que ha recibido en los últimos años tras su rompimiento con el cantante mexicano Christian Nodal.

Belinda lanzó en semanas pasadas su nuevo tema “La Mala”. Crédito: Mezcalent

Hasta el momento, la joven artista no ha revelado de manera clara sus siguientes proyectos, sin embargo, y tomando en cuenta las palabras al final de su presentación en el Festival Arre, en donde señaló que se encuentra trabajando en nuevos temas, todo parece indicar que la también modelo continuará trabajando bajo este estilo musical.

