Welcome to the show: Luisangel Acuña fue llamado a Grandes Ligas por los New York Mets

El viernes en la noche luego de la victoria 11-3 ante los Philadelphia Phillies. Los New York Mets hicieron movimientos en su roster y ascendieron desde Triple A a Grandes Ligas al prospecto venezolano Luisangel Acuña.

El hermano menor del MVP Ronald Acuña tendrá su primera experiencia en Grandes Ligas con 22 años. Luego de que llegara la pasada temporada a Queens desde los Texas Rangers vía cambio.

Luisangel es el prospecto número 12 de todas las Grandes Ligas y ha tenido una temporada destacada en Triple A con la filial de los Mets. Siete caudrangulares, 50 impulsadas, 90 hits y un promedio de .258 en 130 encuentros.

Luisangel Acuña durante el Spring Training 2024 con New York Mets. Crédito: Jeff Roberson | AP

La lesión de Jeff McNeil hace un par de semanas ha llevado al manager Carlos Mendoza a poner el ojo en Acuña. El joven pelotero venezolano juega como campocorto, sin embargo tiene polivalencia para cubrir la segunda almohadilla.

Francisco Lindor abandonó el juego por molestias

Otro de los motivos por los que los Mets pudieron llamar a Luisangel Acuña es por el abandono de Francisco Lindor en pleno juego luego de sentir molestias en su espalda baja. El joven venezolano puede ser un back up interesante para el campocorto de los Mets.

“Ahora mismo estoy en una situación en la que me he ocupado de ello y creo en lo que hicieron los entrenadores. Mañana me despertaré y veré. Daré una actualización mañana cuando me despierte y hablaré con los entrenadores y partiremos de ahí”, dijo Lindor luego del partido.

“Acabo de hablar con él y le dije que tenía una rigidez en la espalda cuando llegó a la segunda base. Creo que si el partido hubiera sido más disputado, él habría luchado por ese partido”, exclamó también el manager Carlos Mendoza luego del encuentro.

En cuanto a Acuña, el joven pelotero espera tener algunos juegos en las Grandes Ligas para debutar. A los Mets le quedan solo 15 encuentros de temporada regular en los que se juega un cupo a los playoffs.

