Lotería: mujer gana segundo premio mayor en menos de un año

Una residente de Carolina del Norte volió a ganar un importante premio en la lotería, llevándose un premio de $346,088 en el sorteo de Cash 5.

Cathy Noe, originaria de Newport, ya había ganado otro premio mayor de $100,000 en noviembre de 2023, lo que marca su segunda gran victoria en menos de un año.

Noe compró el boleto ganador el 29 de agosto en el C Co Mini Mart, ubicado en la U.S. 70 en Newport.

El boleto, que le costó $1, coincidió con los cinco números del sorteo, asegurándole el premio mayor.

A pesar de su reciente buena fortuna, Noe no reveló planes específicos para su nueva ganancia.

Su racha de suerte comenzó en noviembre pasado cuando ganó $100,000 a través de la promoción Cash 5 Bonus Cash.

La Lotería de Educación de Carolina del Norte confirmó ambas victorias y destacó lo inusual que es ganar dos premios importantes en un periodo tan corto de tiempo.

