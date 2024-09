Ana Patricia Gámez: “Yo voy a estar otra vez bien”

Ana Patricia Gámez, conocida por su carisma y conexión con la audiencia, compartió en la sección “Más moda, menos filtro” de Jomari Goyso en Despierta América, detalles de su vida que tocaron el corazón de todos los presentes. Durante la charla, la emotividad se hizo palpable cuando la presentadora habló sobre un capítulo doloroso que había mantenido en privado hasta ahora.

El presentador de origen español decidió hacerle una consulta: “Si pudieras regresar al pasado y revivir 10 minutos de tu vida, ¿cuáles fueran?”.

Ante la mirada atenta de Jomari, Ana Patricia se refirió a sus experiencias más difíciles y cómo han moldeado su vida y su papel como madre. Los momentos de vulnerabilidad y sinceridad resonaron no solo en la audiencia, sino también en quienes han pasado por situaciones similares. Esta revelación no solo mostró su fortaleza, sino que también sirvió de inspiración para muchos.

“Ay, aquí sí me vas a hacer llorar. Yo creo que la despedida con mi papá. Porque yo sabía que no le iba a volver a ver con vida y no fue la despedida que yo quise tener con él porque él hasta el último momento dijo: ‘yo voy a sanar, yo voy a estar otra vez bien’, y el último abrazo que le di no pudo ser como yo quería porque le dolía todo su cuerpo. Me despidió en la sala, fue de los últimos días que él pudo pararse”, mencionó Gámez.

El testimonio de Ana Patricia fue un recordatorio del poder de la vulnerabilidad y cómo compartir nuestras historias puede crear conexiones profundas. Su capacidad para abrirse y compartir su viaje personal hizo que la charla fuera no solo emotiva, sino también liberadora, tanto para ella como para quienes la escuchaban. Sin duda, un momento que quedará grabado en la memoria de todos los asistentes.

“Que todo iba a estar bien, si tenía algo que decirme, porque yo pienso que hasta sus últimos días, él como estaba tan negado, como que no dejó claro muchas cosas… Me hubiese encantado contarle mis planes, pero así se dio. Hoy en día digo que gracias a Dios que no estuve el día de su muerte porque yo no lo hubiese soportado. Ese día hice Facetime con él y yo ya sabía que era la última vez que lo iba a ver con vida. Pero si hubiese estado yo ahí, hubiese necesitado mucha más terapia de la que tuve”, expresó.

