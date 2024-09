Árbitro chileno confesó haber favorecido a Messi para obtener su jersey

El tema de las decisiones arbitrales es lo que más polémica genera en el mundo del fútbol. Precisamente eso acaba de hacer el exárbitro chileno Carlos Chandía con sus últimas declaraciones donde confiesa haber favorecido a Lionel Messi para poder quedarse con jersey.

En una charla con ESPN, Chandía reveló que le perdonó a Messi una tarjeta amarilla que hubiese sido su segunda y, por ende, cartulina roja. Esto ocurrió con la semifinal de la Copa América 2007 que se jugó en Venezuela durante el encuentro ante México.

🚨¿Ayudas arbitrales para el 🔟?



👉El ex árbitro Carlos Chandia confesó haber “ayudado” a Messi para que disputara la Final de la Copa América 2007… ¡a cambio de su camiseta!



👉¿Cómo lo hizo? No lo expulsó en una mano que suponía su segunda amarilla…



📻#ElVbarCaracol pic.twitter.com/5KPjSdofV7 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 16, 2024

El chileno explicó que hubo dos motivos por los que decidió perdonarle la expulsión a Messi. Primero, el silbante describió que se trató de una mano involuntaria en una jugada sin peligro en medio campo.

“Messi me costó no arbitrar la final de la Copa América 2007, la que se jugó en Venezuela. Estaba a una amarilla de perderse la final”, dijo.

“Yo doy tres minutos de tiempo agregado, Argentina le iba ganando 3-0 a México. Messi de la nada levanta una pelota y la corta con la mano, en mitad de cancha”, describió. Fue en ese momento cuando confesó que expulsarle hubiese significado perder la oportunidad de pedirle su jersey de regalo.

“No había ninguna posibilidad de gol de México ni nada por el estilo. Entonces yo le dije: ‘Esta jugada es de amarilla, pero te va a costar la remera’. No le mostré la amarilla, quedaban dos minutos y medio, iban ganando 3-0″, explicó.

“Mostrarle la amarilla era cortarle la posibilidad de jugar la final de la Copa América. Entonces esa tarjeta amarilla me costó no arbitrar la final de esa Copa América”, sentenció.

Al final, Chandía perjudicó su récord de arbitraje durante la Copa América 2007, pero logró su objetivo. Se hizo con la playera de Messi al final del partido.

“Messi me la fue a dejar al camarín después. Incluso se la quería sacar en la cancha y le dije ‘no, no, no; llévamela al camarín’. Y llegó con la camiseta al camarín, me la fue a dejar allá”, contó.

Carlos Chandía en la actualidad

Se inició como árbitro profesional en 2001. En su trayectoria llegó a ser considerado por muchos el mejor silbante de su país y uno de los 30 mejores por la IFFHS.

Se retiró en 2009. En 2012 incursionó en la política y desde entonces es alcalde de la municipalidad de Coihueco en Chile. Tres elecciones ha ganado en esta zona.

