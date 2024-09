Los 25 juguetes de Walmart por menos de $25 dólares

Walmart dio inicio a la temporada de regalos con su lista anual de los mejores juguetes, que incluye los mejores hallazgos de este año, con 25 juguetes disponibles por menos de $25 dólares.

Con el espíritu festivo de los precios bajos de Walmart, toda la gama de Barbie World también está disponible por menos de $25 dólares, con productos que van desde los $9.99 dólares hasta los $24.97 dólares.

“La temporada de fiestas ya es una prioridad para nuestros clientes y Walmart está trabajando arduamente para garantizar que las familias puedan encontrar los mejores juguetes y artículos esenciales para regalar a precios increíbles”, dijo Brittany Smith, vicepresidenta de comercialización de juguetes de Walmart US.

“Este año, estamos emocionados de presentar un surtido único en su tipo: Barbie World, una colección exclusiva que pone la imaginación y la personalización a la vanguardia para nuestros clientes. Y no nos detendremos allí, la lista presenta productos de tendencia de las mejores marcas del año y una selección de 25 juguetes por menos de $25”.

25 juguetes por menos de $25

· LEGO Creator 3-1 Pavo real, dragón y mariposa ($19.97): exclusivo de Walmart

· Terrario Grow N Glow de Creativity for Kids ($12.97)

· Hello Blink Sticker Maker Pro ($24.97): exclusivo de Walmart

· Juego de arena cinética para aplastar y mover ($19.97 dólares)

· Telar arcoíris para usar y compartir ($14.97)

· Miniverse Birthday ($9.97): exclusivo de Walmart

· Spider-Man Web Slinger ($19.97)

· Munchlings Stitch de peluche ($14.97)

· Colección Barbie World (a partir de $9.97): exclusiva de Walmart

· Darth Vader de Force-N-Telling ($19.97) – Exclusivo de Walmart

· Juego Pickleball Blast ($12.71)

· Muñecas Wicked de 12”: Elphaba , Glinda o Nessarose ($24.97)

· Juego de carnaval Sugar Crush de Wild Manes ($21.94)

· Figura de acción de Gold Panther de Mutators de Mr. Beast Lab ($19.83) – Exclusiva de Walmart

· Mi villano favorito 4: el lanzador de pedos definitivo ($24.84)

· Figuras de acción de robots de combate de Adventure Force ($9.96): exclusivas de Walmart

· Juego de mesa Monopoly Go ($19.82)

· Juego de cartas Uno Teams ($6.44) y juego de cartas Uno Elite: Core Set ($14.88): exclusivo de Walmart

· Paquete de 4 juegos de fiesta Catchables ($14.88): exclusivo de Walmart

· Juego de mesa Finders Creepers ($24.82)

· Pistola de punta explosiva Nerf N Series ($19.97)

· Cubo de Rubik con rompecabezas y rompecabezas para la mente ($14.88) – Exclusivo de Walmart

· Colección Barbie Mini BarbieLand (a partir de $2.88)

· Colección Creative Chef Make-It! de Little Tikes (a partir de $9.84): exclusiva de Walmart

· Juegos de construcción Blockables de Melissa & Doug (desde $19.97) – Exclusivo de Walmart

Más detalles de la lista completa de juguetes de Walmart para 2024, aquí.

