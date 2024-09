Miley Cyrus es demandada por supuestamente copiar canción de Bruno Mars en ‘Flowers’

La cantante Miley Cyrus enfrenta a una demanda por supuesta infracción de derechos de autor. La controversia gira en torno a su exitosa canción “Flowers“, que, según los demandantes, Tempo Music Investments, una empresa que afirma posee parte de los derechos de autor de “When I Was Your Man“, Cyrus, plagió elementos sustanciales de la conocida balada de Bruno Mars, informó TMZ.

Aunque Bruno Mars no se encuentra detrás de la querella, la demanda, presentada por los representantes legales de Tempo Music Investments, alega que “Flowers”, lanzada en enero de 2023, presenta una similitud demasiado cercana con la canción de Mars, lanzada en 2013. Según los demandantes, tanto en términos de melodía, armonía y el estribillo, la nueva canción de Cyrus copia a “When I Was Your Man” de manera sustancialmente similar.

La demanda argumenta que ciertas secuencias melódicas y progresiones armónicas en “Flowers” son sorprendentemente similares a las de la canción “When I Was Your Man”.

“Es innegable, basándose en la combinación y la cantidad de similitudes entre las dos grabaciones, que ‘Flowers’ no existiría sin ‘When I Was Your Man'”, afirman.

Tempo Music Investments ha estado intentando comunicarse con la exchica Disney para pedirle que deje de recibir ganancias por la canción, a su vez esperan que pague una buena cantidad de dinero.

“Flowers”, una canción que trata sobre la autoempoderación y el crecimiento personal, es un tema que Cyrus ha llevado a las principales listas de popularidad desde su lanzamiento y tuvo como resultado el primer premio Grammy para la también actriz.

