Sean ‘Diddy’ Combs está detenido en el MDC Brooklyn

Durante todo este año el rapero y productor Sean ‘Diddy’ Combs ha sido investigado por acusaciones de abuso y tráfico sexual. Finalmente este martes ha sido arrestado en Manhattan, Nueva York.

Diddy fue trasladado a The Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un centro de detención conocido como MDC Brooklyn. Este lugar es el completo opuesto a los lujos y comodidades a las que durante décadas el rapero tuvo acceso.

Salir de esta cárcel a través del pago de una fianza no es posible para Diddy, pues un juez federal negó al magnate esa posibilidad y ordenó que permanezca detenido hasta que llegue el juicio. Hay que recordar que pocos días antes del arresto se había sentenciado al rapero a pagar una sentencia de $100 millones de dólares.

El magnate de la industria del entretenimiento es acusado de haber abusado de varias mujeres desde el 2009, se aclara que las agredía “golpeándolas, dándoles puñetazos, arrastrándolas, arrojándole objetos y dándoles patadas”.

Además de golpearlas, también las obligaba y manipulaba a que traficaran narcóticos y a participar en actividades sexuales. Otras de las acusaciones que enfrenta el rapero es la de ser jefe de una empresa criminal vinculada al tráfico sexual, trabajo forzado, trata de personas, delitos relacionados con estupefacientes, secuestro, soborno y obstrucción de la justicia.

El rapero y productor no es el primer famoso que llega a MDC Brooklyn, antes de él pasaron por el centro de detención R. Kelly , Fetty Wap , Michael Cohen, Allison Mack y Ghislaine Maxwell.

También se debe tomar en cuenta que este lugar ha sido criticado incluso por jueces federales, que alegan que los detenidos viven en condiciones inhumanas. Incluso, en junio de este año se registró un asesinato dentro del centro.

En el MDC Brooklyn la mayor parte de los presos están a la espera de juicios y sentencias del United States District Court for the Eastern District of New York y otros son presos que deben deben cumplir condenas breves.

