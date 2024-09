“Creo que el Barcelona tendrá su sanción”: Javier Tebas sobre el ‘Caso Negreira’

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, repasó la actualidad deportiva en el programa The Wild Project en Youtube.

El mandatario habló de su enemistad con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, el Caso Negreira, la Superliga, los amaños de partidos y el racismo en España.

En primer lugar, el presidente de LaLiga es claro y contesta de forma tajante: “Yo cuando me enteré, lo primero que pensé como abogado es que a nivel deportivo eso estaba prescrito, esa era la realidad. Eso no quiere decir que luego no trabajemos en temas de investigación. Nosotros pusimos una denuncia en la fiscalía porque consideramos que estos temas se tienen que aclarar lo máximo posible y lo antes posible”.

Después ha seguido comentando la situación y ha explicado su más sincera opinión sobre este popular Caso Negreira: “En mi opinión, y lo digo claramente, hasta hoy no se han acreditado que se pagasen árbitros con ese dinero y yo creo que no se va a acreditar porque no va por ahí el camino. El camino va a que el FC Barcelona pagaba a Negreira, ellos dicen que por los informes aunque yo creo que no va por ahí la cosa. Creo que más bien iba porque creían que podía influir en la asignación de los ascensos y descensos de los árbitros de categoría”.

Tras estas palabras, Tebas sigue ampliando el tema con más información, además de lanzar un ‘dardo’ a la prensa: “Eso es corrupción deportiva pero no llega al nivel de la compra de árbitros, que creo que no se va a acreditar. Evidentemente estaba mal lo que hacían y creo que el Barça tendrá su sanción, pero no del nivel del relato que están construyendo ciertos ‘portacoces’, que llamo yo, de Madrid, que dan las ‘coces’ del otro”.

Tebas también se refirió a Vinícius

El futbolista brasileño del Real Madrid es uno de los que tiene un mayor grado de influencia a nivel mundial y, tras toda la campaña antirracista que se ha iniciado en el fútbol español y que le tiene a él como estandarte, no para de aparecer en todos los medios de comunicación por sus declaraciones, sean del estilo que sean.

Sobre este asunto, el presidente ha querido mostrarse totalmente sincero y ha contestado: “Vinícius hace bien en liderar el tema del racismo. Creo que defiende una campaña loable pero tiene que asesorarse y corregir su conducta en el campo de terreno de juego. Es difícil, porque los jugadores creo que tienen otras tensiones, pero debería intentarlo porque si corrigiese eso… es un líder que en la lucha del racismo estaría muy bien”.

También ha salido a la palestra si España y el fútbol son racistas o no. En primer lugar, Tebas ha querido matizar unas declaraciones en las que Vinícius daba a entender que si había racismo España no debería acoger el Mundial: “En esa última entrevista no lo dice así porque además luego dice que España no es racista, ese titular no era exactamente así. Hay que aclarar que España no es racista y el fútbol tampoco es racista, pero hay incidentes racistas, pocos, pero que tenemos que eliminarlos”.

Seguir leyendo:

Vinícius Jr. podría llevarse el Balón de Oro, según Javier Tebas

Jugador del FC Barcelona vio partido por página web pirata y lo hace público

El Barcelona está cerca de fichar a Nico Williams, según Tebas