Dinamita Márquez: “Canelo tiene que hacer fila contra Bivol”

El icónico boxeador mexicano Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez aseguró que su compatriota y campeón de tres divisiones en los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, tendrá que hacer fila si desea enfrentarse nuevamente contra el ruso Dmitry Bivol en las 175 libras debido a que ahora el peleador europeo tiene una agenda bastante ocupada.

Estas declaraciones las realizó Márquez durante una entrevista ofrecida para el canal ProBox TV, donde resaltó que a pesar que busca actualmente la revancha contra Bivol, el que tiene la oportunidad directa para enfrentarse contra él sería el mexicoamericano David Benavídez; esto siempre y cuando logre vencer a Artur Beterbiev en el combate que tienen previsto.

“Ahora sí, a Canelo le toca hacer fila. Ahora le toca a Canelo, es el que está ahí de los mejores ahorita, pero sí quiere subir a las 175… a David Benavidez me lo hicieron subir a las 175, él es el campeón interino del CMB, ahora él es el que está esperando al ganador de Beterbiev y Bivol, entonces la oportunidad la tiene él directa”, expresó.

“Entonces yo creo que aquí, en ese sentido, Canelo Álvarez tendrá que esperar después de la pelea, del que ganara de Beterbiev-Bivol y quien ganara de Benavidez y Beterbiev o Bivol”, agregó Dinamita Márquez.

Recordemos que el ruso es el actual campeón semi pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y buscará unificar los títulos de la división contra Beterbiev el próximo 12 de octubre en Arabia Saudita; ante este motivo Márquez reconoció el gran momento que vive el Canelo, pero destacó que por ahora el principal rival para el ganador de ese duelo sería Benavídez por ser el rival mandatorio.

Le pide que suba a las 175 libras

Dinamita Márquez finalizó sus declaraciones alegando que todo dependerá de lo que desee el Canelo para su futuro al considerar que él ya no tiene nada que hacer en las 168 libras porque no tiene un rival que le pueda hacer frente y lo instó a dar el salto a las 175 libras para poder enfrentarse a peleadores con un nivel similar al suyo.

“No creo que sea mucho trabajo para Benavidez regresar a las 168, tuvo su primera pelea ante Gvozdyk en las 175 y creo que no es un peleador que ha estado muy acostumbrado en la división, no es un peleador que lleva dos o tres años en las 175 y yo creo que no le costaría trabajo bajar a las 168. Aquí es cuestión de esperar qué es lo que quiere Canelo y esto es importante, vamos a ver quién resulta ganador de Beterbiev-Bivol y si ahora no me mandan a la banca otra vez a Benavidez”, resaltó.

“Ya no hay nada en las 168, ahora hay que ver qué decide hacer, si subirse a las 175 o qué quiere hacer Canelo. Yo creo que tiene que pensar él y su equipo de trabajo qué es lo que viene para él, qué es lo que quiere buscar, pero de alguna forma son retos importantes para él. Ya lo ha hecho, pero de alguna forma en las 175 libras creo que es el campeonato que le hace falta, pero creo que ahí en las 175 está dura la situación y hay que recordar que está David Benavidez, estaba en las 168, lo subieron a 175. Si Canelo quiere irse (a semi pesado) él decía que el peso era la diferencia, vamos a ver qué es lo que quiere para él, qué es lo que viene para él porque es importante, las 168 libras parece ser que están en tiempo de vacas flacas”, concluyó Márquez.