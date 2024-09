Incautan cultivo ilegal de marihuana en un apartamento en El Bronx

La entrega esta semana de una orden de desalojo en un edificio residencial en la calle Kelly, en El Bronx, llevó a los alguaciles que realizaban el procedimiento a descubrir unas 100 plantas de marihuana, que eran cultivadas en un departamento.

Este jueves, en una conferencia de prensa, el alcalde Eric Adams especificó que en ese sitio se incautaron 93 plantas de cannabis en crecimiento y 24 libras de flores de cannabis sueltas.

“Esta fue una operación ilegal que estaba poniendo en peligro el mercado legal y a los vecinos”, dijo el mandatario municipal. “Y quiero ser extremadamente claro: cultivar cannabis en un apartamento presenta un grave peligro para las familias, los vecinos y las comunidades. El cannabis ilegal no es como el cannabis legal que pasa por el proceso regulatorio para asegurarse de que la sustancia que tienes no sea peligrosa para tu cuerpo. Estas operaciones ilegales, no se sabe qué está pasando con estas plantas, qué se rocía, qué se usa, con qué se encuentran realmente estas plantas. Son productos peligrosos y no tienen lugar en nuestras calles ni en nuestra comunidad”, agregó.

Según se informó, el individuo que cultivaba las plantas con una iluminación especializada había quitado paredes en varias áreas de la vivienda.

La lucha para desmantelar este comercio ilegal e impulsar la industria regulada ha arreciado en los últimos meses, con más de 1,000 locales que han sido cerrados porque no cuentan con la licencia requerida y expenden ilegalmente los productos de la yerba.

El Alcalde Adams y otros funcionarios estuvieron este jueves en el edificio. Crédito: Michael Appleton | NYC Mayoral Office

“Retiramos 68 millones de dólares de productos de cannabis ilegales de nuestras calles, cerramos más de 1,150 tiendas ilegales. Y cuando se observan los números, eso es un impacto significativo en un corto período de tiempo”, aseguró Adams.

El sheriff de la ciudad de Nueva York, Anthony Miranda, agradeció la prontitud con la que fueron informados por los agentes que realizaban la entrega de la orden de desalojo.

“Esto va desde un vivero hasta plantas completamente desarrolladas. Tenían cuatro habitaciones donde eliminaron las paredes en muchos lugares. Alteraron la ubicación física de la instalación. Tenían un elaborado sistema de filtración de aire, sistema de riego, sistema de enfriamiento y también su sistema de iluminación independiente”, relató Miranda, agregando que también encontraron tanques de propano dentro. “De esto es de lo que habla el alcalde, el peligro y la posibilidad de afectar a todas las familias que viven en esta cuadra”.

Las autoridades dijeron que no se realizaron arrestos hasta este momento relacionados con la confiscación de las plantas y que se está llevando a cabo una investigación.

Plantas de marihuana encontradas en el apartamento. Crédito: Michael Appleton | NYC Mayoral Office

La Operación Candado

A finales de agosto, Adams lideró la destrucción de unas cuatro toneladas de productos de cannabis ilegales incautados, producto de la “Operation Padlock to Protect”.

La “Operación Candado para Proteger” lleva a cabo sistemáticamente operaciones conjuntas, que incluyen inspecciones y seguimientos de casos en vecindarios de los cinco distritos. Cuando se ordena sellar tiendas ilegales, los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York monitorean esos lugares para garantizar el cumplimiento y alertar a la Oficina del Sheriff cuando se producen violaciones en los sellos.