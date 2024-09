Tabula Rasa explora la política y la muerte a través del baile

El Tabula Rasa Dance Theater, dirigido por Felipe Escalante, se prepara para presentar dos nuevas obras, “Ship of Fools” y “Animus Necandi”, las cuales exploran tramas como el despotismo político y la pena de muerte.

Escalante, originario de México y quien fundó la compañía de baile en el 2018, señala que sus dos últimas obras se inspiran en la situación política actual, tanto en Estados Unidos como en su país natal.

“Siempre me pregunto si estamos eligiendo a las personas correctas para liderarnos”, dijo refiriéndose a la inspiración detrás de “Ship of Fools”. “La obra está basada en un libro de Sebastian Brandt, escrito en 1494, que utiliza la metáfora de un barco dirigido por ignorantes para criticar a los líderes que no están preparados para gobernar. Es increíble cómo un libro tan antiguo sigue siendo relevante hoy en día. A través de la danza, esta obra invita al público a reflexionar sobre las posibles consecuencias de elegir líderes que no se preocupan por el bienestar de los ciudadanos”.

La compañía de baile es dirigida por el mexicano Felipe Escalante./Cortesía

Por otro lado, “Animus Necandi” aborda el tema de la pena de muerte.

“La idea surgió a principios de este año, cuando varias personas cercanas a mí fallecieron. Empecé a investigar sobre la pena capital y me sorprendió que en un país tan desarrollado como Estados Unidos, la pena de muerte siga siendo legal en muchos estados. Quería explorar cómo la sociedad afronta la pérdida de seres queridos y cómo esta práctica impacta en las familias afectadas. Mi objetivo es que la obra haga que el público se cuestione la moralidad de la pena de muerte y reflexione sobre las implicaciones emocionales y éticas”, explicó Escalante.

La colaboración con la Iniciativa de Danza de CUNY fue clave para el desarrollo de estas presentaciones. Alyssa Alpine, directora de la CDI, explicó que el programa tiene como objetivo proporcionar a los coreógrafos tiempo, espacio y recursos para crear nuevas obras.

“La propuesta de Felipe tenía un fuerte componente de justicia social, algo que encaja perfectamente con el enfoque de John Jay College, conocido por su enfoque en la justicia criminal”, comentó Alpine, quien destacó la importancia de conectar a los estudiantes de CUNY con artistas neoyorquinos. “Cuando ves ideas como la pena de muerte exploradas en el escenario, se genera una conversación diferente, una que humaniza el tema y lo hace más personal, más real”.

Alpine y Escalante confían en que estas dos piezas generarán una conversación profunda entre el público.

“La danza es un puente entre la academia y la experiencia personal”, afirmó Alpine. “Es una forma de humanizar temas complejos y de ofrecer una perspectiva diferente a través del arte. Queremos que estas obras despierten un diálogo sobre temas importantes como la justicia social y el liderazgo político”.

“Lo que quiero es que el público salga del teatro cuestionando lo que han visto, que piensen en cómo estas historias reflejan las realidades políticas y sociales que vivimos hoy. Al final, no solo se trata de la danza, sino de cómo el arte puede influir en la forma en que entendemos el mundo que nos rodea”, añadió Escalante.

Cortesía

Con más de 450 horas de ensayo detrás de estos estrenos, la compañía de baile Tabula Rasa Dance Theater está lista para presentar ambas obras este 20 y 21 de septiembre en Gerald W. Lynch Theater at John Jay College (524 W 59th St). Para boletos e información, visite: https://www.tabularasadancetheater.com