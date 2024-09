Conoce el precio de las entradas para ver a Messi en el Yankee Stadium

Lionel Messi ya tiene más de un año jugando en la Major League Soccer con el Inter Miami pero su presencia sigue generando muchísima expectativa, especialmente en lo que respecta al aumento de precios de las entradas cada vez que juega.

El Yankee Stadium abrirá sus puertas a plena capacidad por primera vez desde 2016 para el partido entre New York City FC e Inter Miami este sábado. Se espera que más de 40,000 personas asistan al partido en el Bronx, lo que casi duplicaría el promedio de asistencia de la temporada de NYCFC.

En TicketMaster, los boletos más baratos alcanzaban los $119 dólares, mientras que los más costosos superaban los $4,000 dólares al cierre del viernes por la tarde. En el mercado secundario, los precios más bajos rondaban los $80 dólares, pero las opciones más exclusivas llegaban a superar los $6,000 dólares.

Casi 68,000 aficionados se reunieron en el Mercedes-Benz Stadium la semana pasada para presenciar el empate 2-2 entre Inter Miami y Atlanta United.

Para el partido contra NYCFC, se espera que juegue más minutos, e incluso que sea titular, tras su regreso la semana pasada en la victoria 3-1 contra Filadelfia, en la que disputó los 105 minutos completos, anotó dos goles y dio una asistencia.

Junto a Messi, otros grandes nombres también están generando expectativas. Luis Suárez y Jordi Alba no fueron parte del once inicial contra Atlanta, y Sergio Busquets no jugará debido a una sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

