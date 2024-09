Buenas noticias para los Mets: Francisco Lindor estaría cerca de volver al line up

Hace casi una semana que Francisco Lindor tuvo que abandonar el juego ante los Washington Nationals por molestias en su espalda. Es por eso que el boricua se ha perdido seis encuentros con los Mets en esta parte final de la temporada.

Sin embargo, parece que el talentoso campocorto está muy cerca de regresar a la alineación del equipo luego de someterse a algunas inyecciones y hacer ejercicios de lanzamiento y velocidad.

El manager de los Mets, Carlos Mendoza, dio una actualización del caso de Lindor y se muestra optimista sobre el regreso del campocorto. El cual espera que sea muy pronto, incluso para el inicio de la próxima serie ante los Braves.

“Hoy se sintió mucho mejor al punto de que salió a moverse. Correrá un poco, jugará a atrapar pelotas y, si se siente bien, hará actividades de béisbol. Así que eso es una buena señal”, detalló el timonel del equipo metropolitano en rueda de prensa.

Francisco Lindor throws at Citi Field pic.twitter.com/bqu3f6rNO0 — SNY Mets (@SNY_Mets) September 20, 2024

Mendoza además afirmó que aunque quieren ser pacientes con Lindor; las instancias de la temporada exigen que el referente ofensivo del equipo vuelva lo antes posible para ayudar a los Mets a meterse a los playoffs.

“Creo que si estuviéramos en mayo tal vez le daríamos un día extra, un par de días para que corriera las bases. Pero lo que pasa con él es que se conoce a sí mismo mejor que nadie. Y cuando no pueda jugar, nos lo hará saber. Y si siente que es lo suficientemente bueno para ayudar al equipo y no ponerse en una posición en la que esté en peligro de lesionarse algo más, no va a ir a jugar”, comentó el manager.

“Confiamos en él. Y si dice: ‘Estoy listo para jugar cuando sea’, estará en la alineación jugando como campocorto y como primer bateador”, concluyó Mendoza.

Por como avanza la recuperación de Lindor es muy posible que el puertorriqueño esté para el inicio de la serie ante los Atlanta Braves el próximo martes. La cual es la penúltima serie de la temporada y una clave para las aspiraciones de los Mets de meterse en los playoffs.

