Jude Bellingham envuelto en polémica por presunto insulto al árbitro

El futbolista inglés Jude Bellingham vivió una auténtica montaña rusa en el partido que enfrentó a Real Madrid y Espanyol en el Santiago Bernabéu.

El inglés fue muy protagonista y participó en jugadas clave, pero terminó viendo una tarjeta amarilla por protestar.

El Real Madrid acabó enfadado, un partido más, con el arbitraje de Munuera Montero. El colegiado andaluz amonestó por protestar a Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Junior, tres tarjetas amarillas que enfadaron al club blanco.

La cartulina que más molestó al Bernabéu fue la que vio el delantero francés por hacer un gesto con la mano tras serle señalado un fuera de juego.

En el segundo tiempo, Munuera Montero quiso atajar otras protestas ‘amenazando’ a Mbappé con la expulsión. Le llama de lejos después de una primera protesta de Vinicius y le dice: “Oye, Kylian… (le hace un gesto de que se relaje) Te la estás jugando, Kylian”.

El delantero francés se acerca al colegiado y se aleja de la zona con una sonrisa irónica en la boca. Mbappé se fue hacia el túnel de vestuarios al descanso charlando con Munuera Montero, para intentar recibir una explicación por la amarilla recibida al considerarla injusta.

En el minuto 80 de partido, Bellingham fue amonestado con tarjeta amarilla por protestar ante el colegiado. Un momento de tensión en el que Munuera Montero también vio la amarilla. En ese momento, las cámaras se fueron al jugador inglés, que le dirigió unas palabras al colegiado.

Las redes no han tardado en hacerlas virales y es que, por el movimiento de los labios, muchos han interpretado que el inglés dice “You are a piece of shit”, que en español significa “eres un pedazo de mierda”. De confirmarse, Bellingham podría enfrentarse a una dura sanción.

