PSG se niega a pagarle los $60 millones de dólares a Kylian Mbappé

La polémica entre el PSG y Kylian Mbappé no se termina a pesar de que el jugador ya no forma parte del club. Y es que en su último año en la capital francesa la relación entre ambas partes no fue la mejor.

Incluso el PSG dejó de pagarle los últimos meses de salario a Mbappé y adeuda dinero al futbolista en concepto de premios y bonos. Esta cifra asciende a los $61 millones de dólares e incluso la Comisión Jurídica de la Liga Francesa falló a favor de Kylian y dictó al club a abonar el dinero al jugador.

Sin embargo recientemente el PSG se pronunció al respecto y afirmó que se niega a pagarle a Mbappé los $61 millones de dólares. Alegando que el futbolista en agosto de 2023 se había comprometido verbalmente a perdonarle al club los $61 millones de dólares.

Mbappé jugó por siete temporadas en el PSG.

Crédito: Andrea Comas | AP

En aquel entonces el capitán de la selección francesa estaba apartado y aquel pacto de palabra supuso su reintegración con el primer equipo. Meses después, tras confiarle al presidente su marcha en verano, la relación entre ambas partes se deterioró ostensiblemente.

El club parisino envió este viernes un comunicado a la agencia EFE en el cual explica sus argumentos por los que no pagará al futbolista. Además asegura que el dictamen de la Comisión Jurídica de la liga no es vinculante, por lo que no estarían obligados a pagar.

“La posición del PSG va más allá de lo jurídicamente fundamentado. Se trata también de una cuestión de buena fe, de honestidad, de valores y respeto a la institución parisina y sus hinchas, que son más importantes que cualquier jugador”, detalló el PSG en el comunicado.

Incluso el club busca llegar a un acuerdo con el jugador. Sin embargo los abogados de Mbappé quieren que se le abone al francés la cantidad completa por los dos meses de salario y bonos establecidos en su contrato.

Por el momento esta polémica entre el PSG y Mbappé sigue en curso. Y ante la negativa del club en abonarle los $61 millones de dólares al jugador, su equipo legal podría elevar el reclamo a la UEFA, máximo organismo del fútbol europeo, quien podría tomar sanciones contra el equipo de la capital francesa.

