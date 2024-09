Madre recibe manta con restos de niño muerto en lugar de cenizas incineradas de su bebé: demanda

Aurora Hartley, una mujer de Oklahoma quien perdió a su bebé prematuramente a las 27 semanas de embarazo en noviembre de 2023, ha iniciado acciones legales contra una funeraria local tras recibir los restos de un bebé fallecido en lugar de las cenizas de su hijo muerto al nacer.

Hartley dio a luz a un niño muerto, Hadley, y el cuerpo fue entregado a la oficina del médico forense en Oklahoma City para una autopsia. Posteriormente, los restos fueron enviados a la funeraria Alpha and Omega para ser incinerados, pero al recoger lo que creía eran las cenizas de su hijo en el Servicio Funerario de Brown, la familia se encontró con algo inesperado.

El abogado de Hartley, John Zelbst, explicó que su cliente descubrió los restos del bebé envueltos en la manta de parto del hospital, en lugar de las cenizas que esperaba. “Sólo se puede imaginar la conmoción y el disgusto”, declaró Zelbst a los medios locales, según recogió Law&Crime.

Cenizas de persona desconocida

Al regresar a la funeraria para obtener explicaciones, se les informó que la urna que les habían entregado contenía las cenizas de una persona desconocida, no las de su hijo Hadley.

“Tenemos una urna con cenizas que nadie sabe a quién pertenecen”, afirmó Zelbst. La funeraria luego alegó que las cenizas pertenecían a una placenta cremada, pero el abogado de la familia cuestionó esta afirmación.

Otro abogado que representa a Hartley, Dan Markoff, está presionando para que la junta estatal intervenga y cierre la funeraria o la empresa encargada del crematorio. Este último, operado por Stillwell Limited, Inc., ha sido previamente investigado por el Departamento de Trabajo de EE. UU. por violaciones laborales, lo que incluye la falta de pago de horas extras a sus empleados, según Law&Crime.

La investigación del DOL reveló que Stillwell Limited, Inc. había privado a 66 empleados de más de $230 mil dólares en salarios atrasados y daños por no cumplir con las leyes federales de horas extras. La empresa también falló en mantener registros adecuados, según la ley federal.

Hasta el momento, Brown’s Funeral Service no ha emitido declaraciones al respecto, y Stillwell Limited, Inc. no ha respondido a solicitudes de comentarios.

Con información de Law&Crime.

