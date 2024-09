No más bolsas de plástico en supermercados: el gobernador de California firmó ley que las prohíbe

California ya había prohibido las bolsas de plástico delgadas en los supermercados y otras tiendas, pero los consumidores podían adquirir bolsas hechas con un plástico más grueso que supuestamente las hacía reutilizables y reciclables, pero está ya no funcionará, pues el gobernador Gavin Newsom ha firmado una ley para anularlas por completo.

La nueva medida, aprobada por los legisladores estatales el mes pasado, prohíbe todas las bolsas de plástico para las compras a partir de 2026. A los consumidores que no traigan sus propias bolsas ahora simplemente se les preguntará si quieren una bolsa de papel, informó The Associated Press.

La senadora estatal Catherine Blakespear, una de las defensoras del proyecto de ley, dijo que la gente no estaba reutilizando ni reciclando ninguna bolsa de plástico. Señaló un estudio estatal que determinó que la cantidad de bolsas de plástico para la compra tiradas a la basura por persona aumentó de 8 libras por año en 2004 a 11 libras por año en 2021.

“Estamos ahogando el planeta con desechos plásticos”

Blakespear, un demócrata de Encinitas, dijo que la prohibición anterior de bolsas aprobada hace una década no redujo el uso general de plástico. “Estamos literalmente ahogando nuestro planeta con desechos plásticos”, señaló.

Oceana, una organización ambientalista sin fines de lucro, aplaudió a Gavin Newsom por firmar el proyecto de ley y “proteger la costa, la vida marina y las comunidades de California de las bolsas de plástico de un solo uso para comestibles”.

Christy Leavitt, directora de la campaña de plásticos de Oceana, expresó que la nueva prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso en las cajas de los supermercados “solidifica a California como líder en la lucha contra la crisis mundial de contaminación plástica”, compartió AP.

Doce estados han implementado esta iniciativa

Doce estados, entre ellos California, ya han implementado algún tipo de prohibición estatal de las bolsas de plástico, según el grupo de defensa del medio ambiente Environment America Research & Policy Center. Cientos de ciudades en 28 estados también han implementado sus propias prohibiciones de bolsas de plástico.

La Legislatura de California aprobó su prohibición estatal de las bolsas de plástico en 2014. La ley fue posteriormente confirmada por los votantes en un referéndum en 2016.

El Grupo de Investigación de Interés Público de California anunció que la nueva ley finalmente cumple con la intención de la prohibición original de las bolsas.

“Contaminan el agua potable”

“Las bolsas de plástico contaminan nuestro medio ambiente y se descomponen en microplásticos que contaminan el agua potable y amenazan nuestra salud”, confirmó la directora del grupo, Jenn Engstrom.

“Los californianos votaron a favor de prohibir las bolsas de plástico para las compras en nuestro estado hace casi una década, pero la ley claramente necesitaba una nueva redacción. Con la firma del gobernador, California finalmente ha prohibido las bolsas de plástico en las cajas de los supermercados de una vez por todas”, subrayó.

Como alcalde de San Francisco en 2007, Newsom firmó la primera prohibición de bolsas de plástico del país.

Países de Latinoamérica eliminaron las bolsas de plástico

Es importante mencionar que en otros países como México desde 2020 ya no ofrece las bolsas de plástico a los clientes en los supermercados, deben llevar sus propias bolsas de tela para poder guardar sus productos.

La secretaria del Medio Ambiente de México mencionó en esa época que en el mundo existe un problema por contaminación de plásticos desechables, por lo que la prohibición de estos productos representa “un granito de arena por parte de la Ciudad de México, una acción muy importante que ha sido muy bien recibida por la gente que habitamos en esta ciudad”.

En julio de este año, Colombia también se sumó para evitar las bolsas y ayudar al planeta con la contaminación que provocan en el océano. Ecuador y Chile también han realizado la iniciativa.

Con información de AP

