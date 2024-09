Conozca el ‘Poder del amor’ con Nicky Cruz

El Brooklyn Tabernacle presentará este domingo 29 de septiembre el evento “El Poder del Amor” con Nicky Cruz, quien en español compartirá su increíble historia de cómo fue el líder de una pandilla temida en Fort Greene hasta que Dios puso en su camino a un predicador para transformar su corazón con el amor de Jesús.

Nacido en Puerto Rico, la infancia de Cruz estuvo marcada por el abuso y el caos. Llegó a Nueva York a los 15 años, enviado a vivir con un hermano mayor por su padre. Pronto la rabia y la rebeldía que bullía en Cruz lo llevaron a unirse a una pandilla de la que terminó convirtiéndose en líder.

En esa época, en la que la violencia y el alcohol eran cotidianos, conoció al predicador David Wilkerson, que con su mensaje de amor de Jesús cambió radicalmente su vida.

A partir de allí, Cruz ha predicado el evangelio de Jesucristo, alcanzando a millones de personas. Su historia se ha narrado en el bestseller The Cross and the Switchblade y en la película del mismo nombre, protagonizada por Pat Boone y Erik Estrada.

Nicky Cruz fue un líder de pandilla cuya vida se transformó por el mensaje de un predicador. Crédito: Cortesía

Venga e invite a tus amigos hispanohablantes a escuchar a Nicky Cruz y su mensaje sobre el amor transformador de Cristo a través de testimonios y canciones este domingo 29, a las 4 p.m. en el Brooklyn Tabernacle, 17 Smith St., Brooklyn.

Para llegar, puede tomar los trenes A, C, F, o R hasta la estación Jay St./Metrotech o el 2,3, 4 o 5 hasta la estación de Borough Hall.