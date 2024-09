Equipo de Serbia perdió por goleada: fans agreden a jugadores y hieren al entrenador

Estrella Roja vs. Partizan de Belgrado es uno de los derbis más importantes de Serbia. El partido quedó en un segundo plano y la violencia tomó el protagonismo. El Partizan perdió como local 0-4 y los jugadores, entrenador y cuerpo técnico terminaron siendo agredidos por los fans.

Los ánimos se caldearon y los hinchas más radicales ingresaron a la fuerza al vestuario para atacar a futbolistas, entrenadores y miembros del cuerpo técnico. Al final del encuentro, hubo una pequeña bronca en el túnel de vestuarios que involucró a jugadores del Partizan.

🇷🇸 Hoy en el clásico Serbio, Un hincha de Partizan saltó al campo de juego directo hacia la tribuna de Estella Roja, pero fue detenido por la policía. pic.twitter.com/w6LNSehYgT — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) September 23, 2024

No obstante, el hecho no pasó a mayores gracias a la intervención policial. Sin embargo, todo era tensa calma. ¿Por qué? Más tarde, un grupo de hinchas serbios irrumpirían en el vestuario para atacar violentamente a los futbolistas con el lanzamiento de objetos.

El entrenador Aleksandar Stanojević terminó herido. Las imágenes del DT con vendajes por las heridas se hicieron virales

🇷🇸 | Partizan teknik direktörü Aleksandar Stanojevic: "Taraftarlar camı kırdılar, bana isabet etti ve hepsi bu, başka bir şey olmadı." dedi. #BalkanFutbolu



Ayrıca böyle ezici bir mağlubiyetten sonra basının karşısına çıkmak istediğini ve olayı "utanç verici" olarak nitelendirdi. pic.twitter.com/RBsOpQb9xs — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) September 24, 2024

Versión oficial de los hechos

En la conferencia de prensa posterior al partido y al incidente, el director técnico habló sobre lo sucedido y contó su versión de los hechos. “Los aficionados descontentos rompieron el cristal del vestuario. El cristal me golpeó y me cortó.

No pasó nada más”.

“Si hubiera sido 0-0 no hubiera venido, pero tenía que mostrar respeto. La afición rompió el cristal, me destrozó. Teníamos sangre”, añadió.

