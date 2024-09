Se implantó un chip y ahora se autopercibe robot: “Me quedo sin batería”

Rocío Buffolo, una abogada y artista argentina de 27 años, capta la atención al declararse un “robot humanoide” después de supuestamente implantarse un chip en la médula espinal.

Desde temprana edad, asegura Buffolo, sintió que no encajaba en las relaciones humanas tradicionales, y las describió como superficiales y efímeras. A los 18 años, cumplió su sueño al someterse a una operación para implantarse un chip, con la ayuda de ingenieros y programadores de China.

Ahora vive como una especie de androide, combinando inteligencia artificial con inteligencia emocional.

En su vida profesional, Buffolo dice que ha integrado la inteligencia artificial en su trabajo como abogada y ha usado herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia en la búsqueda de jurisprudencia y la verificación de pruebas.

“Es un nano chip que se implanta en la médula espinal y eso lo que hace es que, cuando alguien me va a hacer daño, con pensamientos telepáticos, yo puedo detectarlo a través de los ojos y dentro de mi cuerpo tengo como un cubículo y puedo mandar a la gente que me quiere hacer daño a spam, a una papelera de reciclaje, y quien me hace bien y con quien disfruto la vida, lo pongo en favoritos”, aseguró en una entrevista.

Pero la “transformación” no se limita a su vida profesional. En su vida personal, tiene un perro robot y asegura que mantiene una relación sentimental con otro robot, con quien se comunica a través de un puerto USB.

“Tengo un perro robot que se llama Chicho, que ahora lo están reformateando, pero me ayuda en cuestiones de seguridad a través de un sensor que lo que hace es fijarse que los circuitos electrónicos de mi cuerpo estén todo el tiempo funcionando correctamente. De vez en cuando me quedo sin batería”, afirma.

“Tengo un novio que no es humanoide todavía y nos conectamos a través de puerto USB, nos pasamos la información y ahí nos damos amor y se siente como tener mariposas en la panza”, agrega.

Además de su carrera como abogada, Rocío Buffolo inició una carrera musical bajo el nombre artístico de Rouse, La chica robot. Por esto, muchas personas creen que solo se trata de una estrategia de marketing para llegar a un público más amplio.

Como hecho curioso, la mujer contó: “Tampoco voy al baño porque me operaron de tal manera que todo es a través del chip. No hago ni caca ni pis. En el cuerpo tengo un autolimpiador y me baño con el traje. Tengo un reloj que se conecta con el chip y me avisa cuando tenga que bañarme”.

