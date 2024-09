Francisco Lindor volvería al line up de los Mets para el segundo juego de la serie ante los Braves

Este martes los New York Mets iniciaron su penúltima serie de la temporada regular ante los Atlanta Braves. El equipo de Queens perdió con pizarra de 5-1 ante los de Georgia y empiezan a complicarse en su clasificación a los playoffs de las Grandes Ligas.

Sin embargo no todo es malas noticias para los dirigidos por el venezolano Carlos Mendoza. Pues en el último juego en el Truist Park de Atlanta se pudo ver a Francisco Lindor uniformado, haciendo algunos swings y prevenido para entrar si el juego lo ameritaba.

Lindor, quien es pieza clave en la ofensiva de los Mets, sufrió una molestia en su espalda el pasado 13 de septiembre. Por lo que se ha perdido los últimos 10 encuentros de su equipo en esta parte final de la temporada y muy cerca de clasificar a los playoffs.

Los Mets parecen tener buenas noticias sobre el boricua. Pues posiblemente vuelva al line up del equipo para el segundo juego de la serie ante los Braves este miércoles. Juego clave para las aspiraciones de la franquicia neoyorquina de meterse en postemporada.

Francisco Lindor es uno de los referentes de los New York Mets. Crédito: AP

El propio manager Mendoza afirmó después de la derrota ante los Braves que Lindor está “en juego y listo para volver a la acción”. Por lo que es muy seguro que el campocorto este desde el inicio del encuentro la noche del miércoles.

Por otra parte el propio Lindor afirmó que se encuentra mejor de su dolencia en la espalda y que las resonancias no arrojaron nada grave. “La resonancia no mostró daño estructural. Es sólo dolor“, dijo Lindor. “Así que decidimos revisar los huesos, y no hay daño en ellos. Así que para mí, es sólo dolor. Tengo que encontrar la manera de dejarlo ir“.

Actualmente a los Mets le quedan solo cinco encuentros para terminar la temporada regular y sellar su clasificación a los playoffs. El equipo de Queens es dueño del último Comodín de la Liga Nacional en este momento, pero los Braves están a solo un juego de igualarlos. Por lo que esta serie en Atlanta es fundamental para ambas franquicias.

