Laura Flores sobre su salud: “Estoy bajo control médico”

Laura Flores ha hecho un valiente regreso a la actuación después de haber enfrentado un microinfarto cerebral hace cinco meses. Su nuevo papel en la telenovela “Las hijas de la Sra. García” marca su retorno a la televisión, y lo hace con un renovado enfoque en su salud y bienestar. Asegurándose de seguir todas las recomendaciones médicas, Laura ha tomado medidas proactivas para cuidar de sí misma y prevenir futuros problemas de salud.

“Sí, me asusté, pero gracias a Dios estoy bajo control médico, sin secuelas, estoy bajo control médico, tengo un aparato, como para comprobar frecuentemente mi presión cardíaca, no se ve, es como si fuera un USB, es una aplicación en mi celular”, dijo en una reciente entrevista en el programa “Hoy”.

Flores compartió detalles sobre el dispositivo que lleva implantado en su pecho, diseñado para monitorear su presión arterial y ayudar a evitar complicaciones cardíacas. Con su característico sentido del humor, la actriz bromeó sobre la tecnología que la ha asistido en su recuperación, demostrando su optimismo y fortaleza ante los desafíos que ha enfrentado.

“Sí, ya soy ciber Laura, me siento muy bien, tranquila. Estoy disfrutando de una soltería voluntaria, estoy feliz dedicándome a los hijos“, expresó.

Su regreso a la pantalla no solo representa un nuevo capítulo en su carrera, sino también un testimonio de su resiliencia y determinación por priorizar su salud. Laura se presenta como un ejemplo de cómo es posible salir adelante tras adversidades, impulsando al mismo tiempo un mensaje importante sobre la conciencia de la salud.

“Me hicieron ultrasonido del corazón, un estudio con el esófago, me dijeron que fue la escleroterapia. Cuando esto me sucedió estaba en shock, tuve pesadillas, incluso, porque de verdad le tuve mucho miedo a perder la vida”, expresó en ‘La Mesa Caliente’.

“No somos nada, creo que todos debemos usar nuestro tiempo en esta vida para vivir mejor, vivir con calidad humana, amor, entrega, compatibilidad, empatía, yo creo que tenemos muchas cosas qué mejorar. Se me paraliza el brazo derecho, no podía yo hablar, no se me fue la vista, no se me fue la conciencia, pero yo quería hablar y no podía“, mencionó en ‘Despierta América’.

