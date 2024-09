Dmitry Bivol responde sobre la posible revancha con Canelo Álvarez

A lo largo de sus 66 peleas y casi 20 años de carrera en el boxeo Saúl “Canelo” Álvarez apenas ha perdido dos presentaciones. La primera en 2013 ante Floyd Mayweather y la segunda en 2022 ante el ruso Dmitry Bivol.

Desde entonces parece que Álvarez no logra sacarse ese revés de su cabeza y ha intentado buscar una revancha ante Bivol. Aunque sin éxito, por lo que siguió con su andar y ha disputado cinco peleas y todas ganadas por decisión unánime.

Sin embargo, hace poco en una entrevista para BoxingScene el pugilista mexicano afirmó que no se olvida de Bivol y buscará la oportunidad para su revancha. “Si Bivol gana su próxima pelea, me gustaría aprovechar esa oportunidad para la revancha“, explicó.

Bivol, quien tiene un invicto de 23-0, peleará en Arabia Saudita el próximo 12 de octubre ante Artur Beterbiev. Si el ruso llega a ganar este enfrentamiento se convertirá en campeón absoluto del peso semipesado.

Dmitry Bivol contra Canelo Álvarez en mayo de 2022. Crédito: John Locher | AP

En cuanto a una posible revancha con Canelo Álvarez luego de vencerlo en 2022. Bivol dio su respuesta al respecto por las últimas declaraciones del mexicano. Asegurando que en el pasado se intentó varias veces realizarla.

“Después de mi primera pelea con Canelo, estuve disponible para pelear la revancha, pero él escogió un par de otras peleas”, contó el experimentado boxeador ruso en una entrevista a iFL TV.

Para Bivol la oportunidad de revancha era más posible hace un año. Pero actualmente ve un poco complicado volver a subir al ring contra Álvarez. Sin embargo, no descarta por completo la posibilidad de esta revancha, incluso dejó claro que la puerta está abierta para un segundo combate Álvarez vs. Bivol.

“Si nuestros caminos se vuelven a cruzar, no hay problema, podemos tener la revancha. Pero, por ahora, solo estoy concentrado en el 12 de octubre. Pensar en una revancha con Canelo no es que sea mirar atrás, sino mirar hacia un lado. Me distrae de mi camino”, enfatizó.

Sigue leyendo:

Canelo Álvarez no se olvida de Dmitry Bivol y afirmó que seguirá buscando la revancha

Conoce la cantidad de dinero que hace Saúl “Canelo” Álvarez por pelea

Reportan una posible fecha para la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford