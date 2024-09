Gimnasta Olivia Dunne reveló que le han pedido el agua con la que se baña

La gimnasta estadounidense Olivia Dunne, quien ha alcanzado gran popularidad con más de 5.3 millones de seguidores en Instagram y más de 8 en TikTok, recientemente compartió los inquietantes comentarios que algunos de sus seguidores le dejan en sus publicaciones.

Durante una conversación con su compañera Flau’jae Johnson en el podcast ‘Best of Both Worlds with Flau’jae’, Dunne reveló algunas de las solicitudes más extrañas que ha recibido a lo largo de su carrera en redes sociales.

Entre los ejemplos más sorprendentes, Olivia mencionó: “¿Sabes lo que me pusieron durante mucho tiempo en mi sección de comentarios? La gente me pedía el agua con la que me bañaba”. Esta confesión muestra el nivel de intensidad y a veces desubicación que pueden alcanzar los seguidores en línea, lo que puede generar incomodidad en figuras públicas, especialmente en atletas jóvenes como Dunne.

La gimnasta reflexionó sobre ese momento, admitiendo que pensó: “¿a dónde ha llegado mi vida?”. A pesar de lo perturbador que puede sonar, Dunne lo abordó con humor, agregando que aunque “estas personas están pidiendo el agua con la que me baño”, con el tiempo la situación se calmó. A pesar de ello, no olvida lo impactante que fue, recordando lo sucedido como algo “una locura que nunca olvidaré, y en cierto modo lo interpreté como una broma. Fue divertido en ese momento”.

Además de los comentarios extraños, Olivia Dunne también reconoció la frustración que siente cuando las personas minimizan su éxito, atribuyéndolo únicamente a su apariencia física y no a su habilidad deportiva. Durante la charla, fue clara al expresar su descontento con esta percepción errónea: “Una de las cosas que más me molesta es cuando la gente dice: ‘Ella no merece nada de lo que tiene’ y que ‘la gimnasia no es un deporte real’ y cosas así”.

Este tipo de críticas destacan un problema recurrente en la vida de muchas mujeres deportistas, quienes a menudo se enfrentan al prejuicio de que su valor radica más en su físico que en su capacidad atlética. En el caso de Dunne, su popularidad en redes sociales y su éxito en el deporte han sido objeto de debate, subestimando el esfuerzo y dedicación que se requiere para llegar a su nivel en la gimnasia.

