Bad Bunny retoma su canal de WhatsApp con divertido audio

El cantante puertorrioqueño Bad Bunny retomó su canal oficial de WhatsApp, tras casi un año de inactividad, a través de un divertido audio que dejó en evidencia su apretada agenda y su actual desinterés en alimentar sus canales oficiales.

Fue durante el día 28 de septiembre que el intérprete de 30 años compartió un audio en el que, primeramente, se disculpó por haber “abandonado” este medio de comunicación con sus fans. Posterior a esto, y de manera graciosa, el también actor declaró que la razón por la que había dejado de lado su WhatsApp es que se había “olvidado” que lo tenía.

A todos de corazón, a mí se me había olvidado que yo tenía WhatsApp. Se me había olvidado. Bad Bunny – Cantante

Al final del audio, y como una forma de “advertir” a sus fanáticos, Bad Bunny también señaló que probablemente volvería a “olvidar” su canal oficial de WhatsApp: “Y lo más seguro se me olvide de nuevo”.

Bad Bunny no ha logrado conectar con su canal de WhatsApp

El audio de Bad Bunny, que ya suma más de 140 mil reacciones, también deja en claro que el cantante boricua no tiene mucho “interés” en retomar este medio de comunicación, el cual se convirtió en “vehículo” de una reciente polémica a raíz de la Inteligencia Artificial.

Fue durante el pasado mes de noviembre que el intérprete de “Tití Me Preguntó” usó su canal de WhatsApp para lanzar un fuerte mensaje a sus seguidores luego de que se viralizara una canción, creada con Inteligencia Artificial, en donde se podía escuchar y ver al artista latino.

Bajo el nombre de “Demo #5: Nostalgia”, la canción provocó el enojo de Bad Bunny, quien “invitó” a sus fanáticos a abandonar dicho canal si les había gustado dicho tema: “Hay personas a las que entiendo y personas a las que no. Hay personas con las que me conecto y personas a las que no. Si les gusta esa canción de mier… que es viral en TikTok, abandonen este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos”.

Aunado a lo anterior, el intérprete de “Mónaco” también señaló que su anterior álbum, “Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana”, sirvió como una forma de deshacerse de personas “así”: “Es exactamente por eso que hice el nuevo álbum, para deshacerme de gente así, entonces, chu chu fuera. No los quiero en la gira tampoco”.

Desde aquella polémica, el cantante había dejado de lado su canal de WhatsApp hasta el pasado 28 de septiembre.

El audio del puertorrioqueño, de apenas 16 segundos, también dejó en claro que el intérprete de “Andrea” no tiene mucho interés en “volcarse” en sus redes sociales, lo cual se ha reflejado en su cuenta oficial de Instagram y de X, en donde ha realizado un par de publicaciones en un lapso de poco más de 6 meses.

Continúa leyendo:

VIDEO: Lady Gaga revela que le gustaría colaborar con Bad Bunny y Rosalía

Bad Bunny lanza polémico mensaje al gobierno de Puerto Rico con “Una Velita”

VIDEO: Bad Bunny revela la canción que lo inspiró para dedicarse a la música