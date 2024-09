Montserrat Oliver: ‘A mí me dio risa, ¡perdón Belinda!’

Montserrat Oliver dio su impresión sobre la caída de Belinda en la pasarela de L’Oreal en París, y aseguró que debió ser un momento muy complicado para la cantante, pues dijo que de haber estado en sus zapatos ella hubiera tratado de esconder su cabeza bajo la tierra.

Belinda admite que su caída la dejó en shock: “Cuando bajé… me puse a llorar”

“Te soy sincera: Si yo me caigo en una pasarela a nivel internacional me vuelvo una avestruz y quiero meter la cabeza abajo de la tierra, pena ha de haber sentido y haber dicho no ma… ‘¡qué mala suerte que me vine a caer aquí!’, obvio.

“No sé si se cayó, se tropezó, porque andaban diciendo allá (otras entrevistas), que seguramente se cayó a propósito y que por eso tiene la nota, ¡claro que no!”.

La conductora enalteció la forma de actuar de Anitta, quien ayudó a la mexicana a levantarse para seguir su recorrido y dejar el mal momento atrás. “¡Pobre! Pero lo bueno es que Anitta se vio súper linda, un gesto de humildad hermoso, de profesionalismo, que la fue a ayudar.

“Y lo importante de una caída es levantarse, ni modo, ya pasó y la verdad es que todo mundo la apoyó. A lo mejor le quedaban grandes los zapatos, a lo mejor no vio cómo se juntan las pasarelas, en fin”.

A su paso por la alfombra roja del estreno del musical “Cabaret”, que inicia temporada en el Teatro Insurgentes a partir del fin de semana, Montserrat confiesa que sí le dio risa la caída de la ex de Nodal.

¿Cuál es la verdadera noticia en la caída de Belinda?

“Es que se dio un santo catorrazo, ¿no vieron como se pegó? A mí me dio risa, perdón Belinda, pero no de ti, me da risa cuando se cae la gente. ¡Es horrible!, pero sí duele y dices ‘ya ¿qué hago?’, entre el mad…, que duele y luego el dolor del ego, ¡nombre, cállate!”.

Además, la modelo indica que encontró divertido el meme que circuló en redes donde se ve a Christian Nodal apretando un botón en el momento de la caída de su ex novia, haciendo alusión al personaje de “Diablito”, de Eugenio Derbez.

“Para eso los mexicanos nos pintamos solos, la verdad. Estuvo muy chistoso, me gustó, el meme me dio mucha risa, pero bueno”.

Sigue Leyendo más de Belinda aquí:

· VIDEO: Anitta presume a su nuevo novio durante la Semana de la Moda de París

· Eugenio Derbez responde a críticas por meme de la caída de Belinda: “Todo mundo se ofende”

· Belinda protagoniza fuerte caída durante desfile y Anitta la “rescata”