Fan se ganó $45,000 dólares por gol de medio campo en República Checa [VIDEO]

Un fan en República Checa se ha hecho viral por ganarse $45,000 dólares en menos de un minuto. Durante un partido del Sparta Praga contra el Sigma Olomuc el pasado viernes, este hincha anotó un gol de medio campo durante un reto.

Mientras el encuentro estaba en el descanso, este simpatizante de nombre Pável, según medios locales, recibió un reto por parte un patrocinador de uno de los clubes.

El desafío, además de funcionar como espectáculo para los presentes en el estadio y publicidad para la marca, le serviría a este fan para tener la oportunidad de llevarse una gran cantidad de dinero.

El hincha debía anotar un gol desde medio campo para llevarse el cheque de un millón de coronas, equivalente a $45,000 dólares. No obstante, el reto no era tan sencillo, ya que no disponía de los siete metros del arco para anotar.

Tak takhle se to stalo! 🤩 Neskutečný výkon střelce Pavla, který se z půlky trefil do malé Betano branky a vyhrál JEDEN MILION KORUN. 💰 pic.twitter.com/AZ8QXiDUdW — Betano Czech Republic (@Betanocz) September 27, 2024

El espectador, que lucía una playera naranja de la marca en cuestión, debía introducir la pelota por el agujero de un marco en medio de la arquería. Debía ser un golpe raso y rastrero. Pável no dudó y disparó seco y con efecto.

El balón pasó sin problema y el fan terminó ganándose un cheque de $45,000 dólares que fue celebrado por todo el estadio. El Sparta Praga terminó perdiendo el encuentro 2-3.

