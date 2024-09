Hija de Kurt Cobain, Frances Bean, se convierte en mamá

Frances Bean Cobain, la única hija de Kurt Cobain y Courtney Love, anunció en sus redes sociales que se convirtió en madre por primera vez junto a su marido, Riley Hawk, hijo mayor de Tony Hawk, marcando un emocionante nuevo capítulo en su vida. La noticia ha sido recibida con alegría por parte de sus seguidores y fans de su padre, quien dejó un legado musical imborrable.

“17/09/2924. Ronin Walker Cobain Hawk. Bienvenido al mundo al hijo más hermoso. Te amamos más que a nada”, escribió al pie de tres fotos en blanco y negro. En la primera imagen se puede ver la cabecita del niño, que está envuelto en una mantita blanca. En la segunda se aprecian sus manitas tomando las manos de la flamante mamá, además de sus pequeños piecitos. En la última, el papá sonríe mientras tiene a su hijo en brazos.

El bebé llega unos meses después de que Frances y Riley, quien es un skater profesional, contrajeran matrimonio. Según los documentos a los que accedió el portal de noticias TMZ, la pareja se casó el 7 de octubre de 2023. La ceremonia fue oficiada por Michael Stipe -cantante de R.E.M-, padrino de Frances.

Este es el segundo matrimonio de la hija de Cobain. En 2014, la joven se casó con el músico Isaiah Silva, cantante y guitarrista de The Eeries, con quien se divorció dos años después. Fue la revista People la que confirmó en 2016 que había solicitado el divorcio alegando diferencias irreconciliables. Durante la dura disputa de separación, la pareja llegó a un acuerdo y Frances perdió la icónica guitarra Martin D-18E que Kurt Cobain usó durante su legendaria actuación en el MTV Unplugged de Nirvana, en 1993.

Divorciada de Isaiah Silva, posteriormente mantuvo una relación con Matthew Cook, vocalista de The Ceremonies. Tras separarse, conoció a Hawk en 2021, con quien volvió a apostar al amor.

Frances, que ha mantenido un perfil relativamente bajo en los últimos años, ha explorado su carrera como artista y modelo, además de involucrarse en proyectos que rinden homenaje a la memoria de su padre. Frances nació en el medio del éxito de su progenitor, a quien solo pudo disfrutar los primeros veinte meses de su existencia.

Cuando el líder de Nirvana se quitó la vida, el 5 de abril de 1994, a pocos meses de haber cumplido 27 años, marcó un hito en la historia del rock. “No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, miserable y autodestructiva como me he convertido yo (…) Su vida será mucho más feliz sin mí”, escribió el músico en la nota de suicidio que encontraron junto a su cuerpo.

Al cumplir 18 años, Frances se hizo acreedora a más de la tercera parte de la herencia de Kurt y pasó a ser la encargada de manejar los derechos de marca e imagen de Nirvana.

Sin duda alguna, el legado de Kurt Cobain sigue vivo a través de su hija, y la historia de Frances continúa desarrollándose en esta nueva y emocionante etapa de su vida.

