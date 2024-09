EE.UU. dice que Israel realiza operaciones terrestres “limitadas” en Líbano

Israel está llevando a cabo operaciones terrestres “limitadas” contra Hezbolá en el sur de Líbano, cerca de la frontera, indicó el Departamento de Estado de Estados Unidos este lunes 30 de septiembre.

“Nos informaron que actualmente llevan a cabo lo que dicen que son operaciones limitadas contra infraestructuras de Hezbolá cerca de la frontera”, declaró a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

El portavoz se negó a dar detalles de las conversaciones y dejó a Israel que “hable de sus operaciones militares”.

Washington afirma que el mundo es “más seguro” sin el líder de Hezbolá

El presidente Joe Biden había dado a entender que se oponía a las operaciones terrestres israelíes en Líbano y pidió un alto al fuego, en medio de una tensión extrema después de que Israel abatiera al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá.

El jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken afirmó este lunes que el mundo es “más seguro” sin Nasralá, aunque pidió una desescalada y una solución diplomática en Líbano.

Líbano reposiciona tropas en el sur por amenazas israelíes

El ejército libanés ordenó reposicionar a sus tropas en el sur del país, según declaraciones recogidas por agencias internacionales de noticias.

Según la cadena local Al Manar, afiliada a Hezbolá, se produjeron “tiros sionistas de artillería” cerca de los pueblos fronterizos de Wazzani, el valle de Khiam, Alma al Shaab y Naqura.

La agencia nacional libanesa de noticias reportó “importantes tiros de artillería contra Wazzani”.

Esas aldeas están frente a localidades israelíes que fueron declaradas “zona militar cerrada” por el ejército israelí horas después de que el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, diera a entender que se podrían llevar a cabo operaciones terrestres contra Hezbolá.

Advierte que Israel protege al pueblo

Mientras, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió: “No hay ningún lugar en Oriente Medio al que Israel no pueda llegar. No hay ningún lugar al que no vayamos para proteger a nuestro pueblo y a nuestro país“.

“Cada día ven a un régimen que los subyuga, que pronuncia encendidos discursos sobre la defensa de Líbano, la defensa de Gaza”, expresó Netanyahu en un mensaje de video dirigido al pueblo iraní.

“Sin embargo, cada día, ese régimen hunde a nuestra región más profundamente en la oscuridad y más profundamente en la guerra. Cada día, sus marionetas son eliminadas“, indicó.

Sigue leyendo: