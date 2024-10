Oferta en Walmart: producto baja de $360 a $140

Walmart tiene en oferta un modelo enorme de cenador plegable Cobizi a un precio de oferta increíble. Este artículo está a la venta por solo $144 dólares, lo que representa un increíble descuento de $216 con respecto a su precio regular de $360.

El Cobizi 12×12 es un cenador para exteriores, que incluye una mosquitera envolvente con cremallera para mantener alejadas a las plagas. Cuenta con un marco de acero con revestimiento para polvo y un techo ventilado de 360 grados para mejorar el flujo de aire. También incluye bolsas de arena, estacas y cuerdas para asegurar el cenador en condiciones de viento.

El artículo ofrece facilidad de instalación, donde dos personas pueden montar la tienda en cuestión de minutos, sin necesidad de herramientas especiales ni extensos manuales de instalación.

Este artículo cuenta con calificación de 4.5 estrellas y según los comentarios, se trata de uno de los cenadores plegables más versátiles que puede encontrarse en cualquier lugar.

“Cobizi 12×12 es el lugar perfecto para que los amigos y familiares se reúnan. Esta carpa con dosel de 12×12 tipo gazebo, con 144 pies cuadrados de sombra, extiende su espacio de vida desde el interior hasta el exterior mientras crea un espacio cómodo y acogedor para todos”, dice la descripción del producto.

Algunos compradores de este cenador dicen estar encantados con el artículo. Un usuario dice que este es el mejor cenador que ha comprado y que es uno de los cenadores plegables más versátiles que pueden encontrarse en cualquier lugar.

Sin embargo, otros consumidores no se sienten complacidos por su compra: “Primero, pedí el color beige. Mi juego de patio es beige y rojo. Me enviaron un color caqui y marrón feo. Entonces pensé, bueno, déjame ver si puedo trabajar con esto. Armé la carpa y coloqué la red. Todas las cremalleras para cerrar la red no funcionan. El número que figura para este vendedor está desconectado. No compre. Es una pérdida de tiempo y dinero”.

Cobizi 12×12, cenador para exteriores, dosel emergente con mosquitero, carpa para patio, dosel para patio trasero con parte superior ventilada de 2 niveles, 3 alturas ajustables, beige.

Precio ahora, $143.98

Ahorras, $216.01

Antes, $359.99

