ACA, resultados de elecciones del 2020 y migración, tres temas intensos en el debate entre Walz y Vance por CBS

Nueva York – La permanencia de ACA (Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio), la crisis migratoria y la negativa del expresidente Donald Trump de aceptar que perdió en las pasadas elecciones, fueron tres de los temas que destacaron en el debate de anoche entre los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, el demócrata Tim Walz y el republicano J.D. Vance.

Los contendientes discutieron sus opiniones y propuestas sobre estos y otros temas de una manera moderada y civilizada en un ambiente en el que no hubo burlas, epítetos ni malos tratos, resaltan los análisis del encuentro transmitido anoche por la cadena CBS desde Nueva York.

En el caso de ACA (Affordable Care Act), conocido popularmente como “Obamacare”, ley de de 2010 que busca hacer más accesible el cuidado de salud a más personas, por los pasados años los republicanos han tratado de revocar el estatuto o limitar sus provisiones.

Cuestionado sobre el tema, Vance argumentó en la dirección contraria.

“Nosotros ya tenemos regulaciones y leyes en vigor que protegen a personas con condiciones preexistentes. Nosotros queremos mantener esas regulaciones, pero también queremos que el mercado de salud funcione un poco mejor. Mucho de lo que dice el gobernador Walz no es cierto. Lo que pasó y la razón por la que Obamacare se destruyó bajo su propio peso es porque gente joven y saludable estaban abandonando los intercambios. Donald Trump ayudó a atender el problema y lo hizo en una manera en la que preservó el acceso de la gente a cobertura por condiciones preexistentes, algo que esta gente hace son muchas alegaciones de que si Trump se convierte en presidente, todas estas terribles consecuencias van a suceder. Pero en realidad cuando Donal Trump era presidente la inflación bajó, el salario para llevar a casa era más alto y salvó el programa de la administración demócrata que estaba colapsando y colapsará si no es por su liderazgo”, planteó Vance.

“El sistema funciona…Los republicanos pelearon con uñas y dientes diciendo, bueno, los estadounidenses deben ser libres de hacer esto”, empezó planteando Walz.

“Entonces, ¿tú piensas que el mandato individual es una buena idea?”, interrumpió el senador de Ohio.

“Yo pienso que la idea de asegurarse que el fondo común de alto riesgo sea lo suficientemente amplio para cubrir a todo el mundo, esa es la única manera en la que la cobertura trabaja; cuando no, colapsa. Tú estás preguntando si antes de ACA, cuando sacábamos a las personas, mira, la gente sabe que necesita estar bajo cobertura de salud. La gente espera estar ahí, y cuando somos capaces de hacerlo y lo estamos haciendo de esta manera, cuando incentivamos a la gente a estar en el mercado, cuando ayudados a la gente que puede no ser capaz de costearlo, nos aseguramos que cuando te enfermes y te pongas viejo, está ahí para ti”, argumentó el gobernador de Minnesota.

Sobre los “conceptos de un plan” para reemplazar Obamacare, Vance respondió: “Donald Trump pudo haber destruido el programa. En su lugar, trabajó de forma bipartista para asegurar que los estadounidenses tuvieran acceso a cuidado de salud asequible”.

La negativa de aceptar los resultados de las elecciones del 2020

Otro tema que intensificó el debate fueron los resultados de las elecciones pasadas, las alegaciones de fraude por parte de Trump y los intentos para revocar el proceso.

“El 6 de enero, la primera vez en la historia de EE.UU. que un presidente o quien sea trata de anular una elección federal y una transición pacífica de poder; y aquí estamos hoy, cuatro años después, en el mismo bote. Yo te voy a decir esto, cuando esto acabe, nosotros necesitamos darnos la mano y el ganador tiene que ser el ganador. Esto tiene que parar. Esta separando nuestro país”, expuso Walz.

A esto Vance contestó: “Es muy bueno para los líderes demócratas decir que Donald Trump es la única amenaza a la democracia cuando él pacíficamente entregó el poder el 20 de enero de 2021 como lo hemos hecho por 150 años en este país. Nosotros vamos a darnos la mano luego de este debate y luego de esta elección, y por supuesto, yo espero que ganemos y creo que vamos a ganar, pero si Tim Walz se convierte en el próximo vicepresidente, él tendrá mis oraciones y mis mejores deseos, y mi ayuda cuando la necesite. Pero tenemos que recordar que por años en este país los demócratas protestaron los resultados de las elecciones. Hillary Clinton en 2016 dijo que Donald Trump había robado las elecciones por Vladimir Putin porque los rusos compraron como $500,000 dólares en anuncios en Facebook. Esto ha estado pasando por largo tiempo. Y si queremos decir que tenemos que respetar los resultados de las elecciones, yo me apunto. Pero, si queremos decir como Tim Walz que esto es un problema que solo los republicanos han tenido, yo no me lo creo”.

Walz respondió: “El 6 de enero no son anuncios de Facebook y yo creo en la revisión de la historia sobre esto. Mira, yo no entiendo cómo llegamos a este punto, pero el asunto es que sucedió…y no hay espacio para esto”.

Continuó: “Esta idea de la censura de no evitar que la gente amenace con matar a alguien, amenazando con hacer algo, eso no es censura; censura es prohibir libros. Nosotros hemos visto eso…”

“Esto es una amenaza a la democracia de una manera que no habíamos visto…El sigue diciendo que no perdió las elecciones”, insistió.

Walz procedió a preguntarle directamente a Vance si Trump había perdido las elecciones; a lo que el republicano contestó: “Tim, yo estoy enfocado en el futuro. ¿Kamala Harris censuró a los estadounidenses para que no dijeran lo que piensan en el marco de la situación con el COVID 19?”.

“Esa es una condenada no respuesta”, replicó el demócrata.

“Es una condenada respuesta tuya no hablar de censura”, señaló Vance.

“Obviamente, Donald Trump y yo pensamos que hubo problemas en el 2020; hablamos de eso y estoy feliz de hablarlo más luego. Pero ustedes nos atacan a nosotros por no creer en la democracia y la enmienda más sagrada en la Constitución de EE.UU. es la Primera”

Crisis migratoria

El tema migratorio también generó pasiones.

Vance acusó a Harris de ser la responsable de la crisis en la frontera entre EE. UU. y México al ser parte de la Administración Biden.

“Lo único que hizo cuando se convirtió en vicepresidenta, cuando se convirtió en la zar fronteriza designada, fue deshacer 94 acciones ejecutivas de Donald Trump que abrieron la frontera”, planteó.

El senador también señaló a Harris por supuestamente permitir que los cárteles operen libremente en este país con la ayuda de menores que introducen drogas a EE.UU.

Sin embargo, el republicano no fue preciso al responder a la pregunta sobre si apoyaría la separación de los niños de sus padres en la frontera. “Mi punto de vista es que ya tenemos separaciones masivas de niños, gracias a la frontera abierta de Kamala Harris”, respondió.

Walz basó su argumento en la supuesta gestión de Trump para boicotear un proyecto de ley migratorio bipartidista en el Congreso que hubiera ayudado a resolver el problema.

Además argumentó que el expresidente Trump prometió que construiría “un muro grande y hermoso”, y que México pagaría por él, pero, en sus cuatro años de mandato, solo levantó menos del 2% de ese muro, y sin un centavo de México.

El candidato demócrata además hizo referencia a los comentarios de que inmigrantes haitianos en Sprinfield, Ohio, se comían mascotas como gatos, para criticar a Vance por “demonizar” a ese grupo.



Walz dijo estar sorprendido que Vance decidiera crear historias que vilifican a un gran número de personas que están legalmente en el país.

“El gobernadora republican dijo que no era verdad”, señaló Walz. “No hagas eso. Eso tiene consecuencias. Hay consecuencias… y las consecuencias en Springfield fueron que el gobernadora tuvo que enviar oficiales estatales para escolar a niños de kínder a la escuela”, dijo.

Aunque los candidatos querían continuar hablando de la inmigración, las moderadoras Norah O’Donnell y Margaret Brennan cortaron los microfónos porque era necesario pasar a otro tema.

