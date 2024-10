Dos muertos en balaceras en pocas horas: la violencia no cede en Nueva York

Dos hombres murieron baleados en la calle en Nueva York ayer en un lapso de 14 horas, engrosando la racha de violencia armada en la ciudad.

Kavon Reid, hombre de 40 años residente de Yonkers, recibió un disparo fatal en la espalda poco después de la 1:45 p.m. frente a una residencia para personas mayores en East 198th St y Pond Place, El Bronx (NYC).

La bala le atravesó el pecho y el corazón. Reid corrió una cuadra y se desplomó en Bainbridge Av, mientras el sospechoso huía hacia el sur por Pond Place. Fuentes policiales dicen que la víctima y el sospechoso no habían tenido interacción justo antes del tiroteo, pero que el pistolero reconoció después de pasar a su lado.

“Caminó hasta aquí cruzando la calle y escuché ‘pop, pop, pop’. Entonces, corrió hacia mí y me dijo ‘oye, me dispararon'”, dijo un testigo a ABC News. “Le dispararon en la pierna y en la parte inferior del pecho, y se desmayó allí mismo, junto a la parada de autobús. Cuando me di la vuelta para intentar ayudarlo, lo vi convulsionando y vomitando por la boca, así que no pude ayudarlo… llamé a la policía”.

Reid fue trasladado al Hospital St. Barnabas, donde lo declararon muerto. Los investigadores tienen un video del tiroteo, que muestra al sospechoso con una camiseta gris con capucha y una mascarilla.

Unas horas antes, alrededor de las 12:05 a.m. del miércoles, un hombre murió y otro resultó herido en Washington Heights. Ese tiroteo se produjo cerca de la esquina de West 160th St y Amsterdam Av, según amNY.

Los agentes de la Comisaría 33 acudieron al lugar tras recibir una llamada al 911 y encontraron a un hombre inconsciente con una herida de bala en el pecho. Fue llevado de urgencia al Harlem Hospital, donde lo declararon muerto. Su nombre no fue revelado al momento.

Luego los detectives se enteraron de que una segunda víctima implicada en el tiroteo, un joven de 25 años, había llegado por sí mismo al NewYork-Presbyterian Hospital en busca de tratamiento por una herida de bala en el tobillo. Se descubrieron seis casquillos de bala en el lugar. No está claro el motivo del crimen ni el posible vínculo entre las víctimas y el pistolero.

No se han realizado arrestos en ninguno de estos actos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia armada es contante en Nueva York y algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público y negocios. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con una batalla entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El fin de semana una estrella de baloncesto de 18 años falleció en el hospital después de ser baleado en la cabeza afuera de un restaurante McDonald’s en Queens (NYC) y un sospechoso de su misma edad fue arrestado. El lunes un padre también murió baleado en la cabeza y dos hombres resultaron heridos afuera de un edificio en Brooklyn.

En septiembre al menos cinco hispanos murieron baleados en Nueva York en menos de una semana. Además dos adolescentes fueron arrestados por otros homicidios recientes de inmigrantes en Nueva York: un abuelo de 66 años alcanzado por una bala perdida cuando estaba detrás del volante en Queens, lo que llevó a que además arrollara a una mujer; y una madre que murió durante un robo frente a su familia dentro de su edificio residencial en el Bajo Manhattan.