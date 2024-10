Prime Big Deal Days lanza millones de ofertas anticipadas para miembros de Amazon Prime

Amazon anunció grandes descuentos y millones de ofertas en todo el mundo exclusivamente para miembros Prime, en las principales categorías, incluidas electrónicos, hogar, juguetes, belleza, y prendas de vestir durante Prime Big Deal Days.

A partir del 8 de octubre, Amazon ofrece algunos de sus precios más bajos del año hasta el momento en determinados productos de las mejores marcas.

Los clientes que quieran aprovechar Amazon al máximo pueden unirse a Prime o iniciar una prueba gratuita de 30 días en amazon.com/esprimebigdealdays.

Las compras para esta temporada serán más fáciles con Rufus, el asistente de compras de Amazon. Rufus puede ayudar a los clientes a contestar sus preguntas y les brinda recomendaciones sobre regalos, decoración para la temporada festiva e incluso pijamas que combinen para toda la familia.

Las mejores ofertas anticipadas:

Ahorros de 50% y más…

· Ahorra hasta un 55% en determinados dispositivos de Amazon incluidos los sistemas wifi de malla de eero, el Insignia Full HD Smart Fire TV de 42″, y nuestro precio más bajo que nunca en los Echo Frames (3ª Gen)

· Ahorra hasta un 55% en artículos para el cuidado de la piel y maquillaje de TruSkin y Bossy Cosmetics

· Ahorra hasta un 55% en determinados artículos de cocina de Staub

· Ahorra hasta un 50% en ropa para niños de The Children’s Place y Simple Joys by Carter

· Ahorra hasta un 50% en cepillos de dientes y tiras blanqueadoras de Oral-B y Crest

· Ahorra hasta un 50% en libros impresos populares, que incluyen Layla de Colleen Hoover, Table for Two de Amor Towles, A Little Life de Hanya Yanagihara, Paris: The Memoir de Paris Hilton y Friends, Lovers and the Big Terrible Thing de Matthew Perry



Ahorros de 40% y más…

· Ahorra hasta un 45% en cepillos de dientes eléctricos y limpiadores dentales eléctricos de Philips Sonicare

· Ahorra hasta un 45% en productos de Ego Power+, incluidos sopladores de hojas y nieve, baterías de 56 voltios y 10,0 Ah, y barrenas inalámbricas para hielo de iones de litio de 56 voltios

· Ahorra hasta un 40% en determinadas aspiradoras y artículos esenciales para el hogar de Dyson

· Ahorra hasta un 40% en determinada ropa de hombre y mujer de Levi’s

· Ahorra hasta un 40% en productos de Peloton, incluyendo el precio más bajo del año ofrecido por Amazon en el Peloton Tread

· Ahorra hasta un 40% en determinados juguetes de Play-Doh, Melissa & Doug, Disney, Fisher-Price y Mattel

· Ahorra hasta un 40% en piezas de equipaje de Samsonite, American Tourister y Travelers Choice, y mochilas de SwissGear y Herschel

· Ahorra hasta un 40% en pelotas de baloncesto, vóleibol y fútbol americano de Wilson, y en monopatines eléctricos de Segway

Ahorros de 30% y más…

· Ahorra hasta un 35% en determinados productos electrónicos de Sony, como consolas PlayStation Core y televisores OLED y Mini LED

· Ahorra hasta un 35% en auriculares Denon PerL Pro y obtén un vinilo gratis del nuevo álbum de Katy Perry con cada compra

· Ahorra hasta un 30% en abrigos para la familia de Amazon Essentials

· Ahorra hasta un 30% en sets de construcción de LEGO, MAGNA-TILES y Playmobil

· Ahorra hasta un 30% en Skechers, Dr. Martens y Steve Madden

· Ahorra hasta un 30% en productos de primera calidad para la piel de Clinique, Elemis, La Roche-Posay, Kiehl’s e Innisfree

· Ahorra hasta un 30% en determinados cosméticos de Too Faced, Covergirl y Lancôme

· Ahorra hasta un 30% en determinados artículos esenciales para bebés y mamás de Lovevery, Frida Baby y Frida Mom, Evenflo, Maxi Cosi, Safety 1st y Tiny Love

· Ahorra hasta un 30% en determinados productos para mascotas de Voyager, Aeorlite, GigaBite y Best Pet Supplies

Ahorros de 20% y más…

· Ahorra hasta un 25% en determinados modelos de Shopbop, incluidos artículos de mezclilla de mujer de PAIGE y FRAME

· Ahorra hasta un 25% en determinadas almohadas y cubrecolchones de Casper y cubrecolchones de Lucid

· Ahorra hasta un 20% en selectas prendas de vestir de Amazon Merch on Demand con personajes favoritos de marcas como Disney, Star Wars, MTV y Peanuts

· Ahorra hasta un 20% en determinadas prendas de vestir para la universidad de Amazon Merch on Demand

· Ahorra un 20% en determinados electrodomésticos y artículos de cocina de GE Profile y Caraway Home

· Ahorra un 20% en artículos de segunda mano de diseñador de What Goes Around Comes Around, hasta $1000

