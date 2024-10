¿Qué pasó en el concierto de Yailin La Más Viral en Nueva York?

Yailin La Más Viral, cantante dominicana, enfureció con la organización del Alofoke Concert After Party, que hicieron este 2 de octubre en el Prudential Center de Nueva York.

Luego de su breve show, la artista dijo que su actuación fue saboteada y que la usaron para vender boletos.

En redes sociales, la intérprete de ‘Chivirika’ afirmó: “Tengo mi coreografía y tengo todo, que lo voy a subir y tampoco me lo ponen, el sonido me lo ponen, ya tú sabes, malísimo, me lo cortan. Me usaron para vender los boletos y todo eso, pero tranquilos, yo voy a subir todo eso”.

En la declaración también dijo que tenía la grabación de su ensayo, en la que se ve todo lo que tenía preparado para esa noche, incluyendo una salida aérea que no pudieron hacer.

La famosa dijo que usó mucho de su dinero para el espectáculo y las cosas no salieron como quería. “Una mujer que no estaba cobrándole a nadie, yo pagué mis bailarines, yo pagué todo, lo único que me pagaron fue la ropa”, añadió.

Explicó que el hospedaje, transporte y estilismo también corrió por su cuenta.

La organización de su show falló porque la producción no le cumplió varios requerimientos.

El programa El Gordo y la Flaca entrevistó a varios espectadores del concierto y opinaron acerca de la actuación de Yailin La Más Viral. “Ha perdido como ese swing en tarima, La Perversa estuvo bien”, dijo.

Otro fanático comentó: “Ella estaba bien, lucía bien, Alofoke la ha ayudado bastante después de lo de este muchacho que la dejó (Tekashi). Ella no puede decir nada de Alofoke, Santiago Matías la ha ayudado demasiado a ella”.

Gelena Solano, reportera que habló con varios fanáticos, comentó que intentaron entrevistar a Santiago Matías, pero no fue posible, para conocer más detalles de lo ocurrido.

La artista y el locutor habían recuperado hace poco su amistad, pero ahora este incidente podría afectar nuevamente su relación.