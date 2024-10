Importancia de la salud reproductiva para las comunidades latinas  

Mi nombre es Ruth Andrade Vidal y soy la organizadora comunitaria en Mid-Hudson del programa Raíz de Planned Parenthood of Greater New York. El 15 de septiembre inició el Mes de la Herencia Latina/Hispana y concluye el 15 de octubre. Como orgullosa latina mexicana, el Mes de la Herencia Hispana es un momento especial para mí mientras celebramos y honramos la belleza y la singularidad que conforman la comunidad latina e hispana.

¿Sabías que la población latina es el grupo minoritario étnico o racial más grande de EEUU? ¡Y está creciendo! Cuando se trata de adquirir atención de salud sexual y reproductiva accesible y digna, he visto de primera mano los desafíos únicos que nuestras comunidades pueden enfrentar. Las barreras del idioma pueden dificultar el acceso a la atención, mientras que los estigmas culturales a menudo silencian las conversaciones sobre salud reproductiva. Además, la falta de representación puede generar insensibilidad cultural, desconfianza, servicios inadecuados, educación limitada y disparidades de salud exacerbadas, todo lo cual desalienta a las personas a buscar la atención que necesitan.

Los principios de justicia reproductiva – garantizar que cada individuo tenga derecho a acceder a atención médica integral, tomar decisiones autónomas sobre sus cuerpos y vivir con dignidad – son cruciales porque abordan no solo el acceso a la atención médica sino también el contexto más amplio de igualdad y respeto que todos merecen. Estos principios son particularmente relevantes para el trabajo que mis colegas y yo hacemos todos los días, especialmente en el contexto de nuestras comunidades latinas.

Según el Instituto Nacional Latinas, las latinas/e/x representan el grupo más grande de personas afectadas por las prohibiciones estatales actuales o probables sobre la atención del aborto desde la anulación de Roe v. Wade en 2022. Casi 6.7 millones de latinas/e/x – el 43 por ciento de todas las latinas/e/x entre 15 y 49 años – viven en más de 20 estados que han prohibido o es probable que prohíban el aborto.

Aca en PPGNY cuando nos enfrentamos a estos hechos, no podemos evitar luchar más intensamente por lo que merecemos y unirnos para derrotar la barrera sistémica a el cuidado médico en la cual todos sufrimos.

Ruth Andrade Vidal. Crédito: Cortesía

A continuación encontrarás una colección de anécdotas personales de diferentes miembros del equipo de PPGNY que forman parte de las comunidades latina e hispana, y que tienen una variedad de experiencias en lo que respecta a su trabajo en salud y justicia sexual y reproductiva.

Como colectivo, reflexionamos sobre lo que significa hacer este trabajo y cómo nuestras identidades no solo nos definen sino que nos animan a luchar por la autonomía corporal y el acceso al aborto para todos.

Dr. Gabriela Aguilar, Directora Médica



¿Qué significa la justicia reproductiva para ti como persona latina?

Para mí, la justicia reproductiva significa garantizar que los pacientes de habla hispana puedan recibir atención de salud sexual y reproductiva en español cuando la necesiten. Significa disminuir el embarazo adolescente en nuestras comunidades y apoyar a nuestros adolescentes que tienen que asumir la paternidad como adolescentes. Significa ver a nuestras comunidades prosperar libres de violencia, vigilancia excesiva, disparidades de salud y pobreza.

¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentas en tu trabajo dentro de SRH?

¿Sabías que sólo el 2% de los médicos en Estados Unidos son latinas? Imagínate lo pequeño que se vuelve ese porcentaje cuando empiezas a preguntar cuáles de esas latinas brindan servicios de aborto y en español. Saber lo raro que es que los pacientes encuentren una médica latina de habla hispana que brinde servicios de aborto me hace inmensamente orgullosa del trabajo que hago en PPPGNY. Ya sea que un paciente haya llegado recientemente a Nueva York y no sepa nada de inglés o sea un adolecente ‘No Sabo’ de tercera generación, estoy muy orgulloso de cuidar de mi comunidad.

¿Qué es algo que escuchas a menudo de la comunidad que podría ser una idea errónea?

Un concepto erróneo común que me vuelve loca es que los latinos no creemos ni necesitamos el aborto ni los anticonceptivos. Esto simplemente no es cierto y carga a nuestras comunidades con embarazos no planificados y sus consecuencias. Sabiendo que tantos latinos son católicos o crecieron en familias/países católicos, creo que es importante mencionar los hechos: 1 de cada 4 pacientes que tienen abortos se identifica como católico, el 63% de los católicos creen que el aborto debería ser legal en la mayoría o en todos los casos, y el 68 % de mujeres católicas han utilizado métodos anticonceptivos. Los hechos hablan por sí solos cuando se trata de los inquietantes conceptos erróneos que crean incertidumbre dentro de nuestras comunidades, y no hay razón para creer que la religión de una persona debería disuadirla de recibir la atención que necesita.

Loriel Sánchez, Coordinadora BIPOC de Organizacion



¿Qué significa la justicia reproductiva para ti como persona latina?

Como latina afrodescendiente, la justicia reproductiva significa reconocer los desafíos únicos que enfrentan nuestras comunidades para acceder a la atención de salud sexual y reproductiva, incluido el estatus migratorio, las barreras idiomáticas, la desigualdad económica y el estigma cultural, y luchar para desmantelar esos obstáculos. Para mí, la justicia reproductiva consiste en defender todo el espectro de nuestros derechos como comunidad y garantizar que todos tengan la oportunidad de prosperar.

¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentas en tu trabajo dentro de SRH?

Uno de los desafíos que enfrento dentro de mi área de trabajo es construir relaciones de confianza con la comunidad latina para promover por la salud sexual y reproductiva y por la justicia reproductiva, lo que puede requerir tiempo y esfuerzo constante. A menudo existe una desconfianza profundamente arraigada hacia los sistemas de salud que históricamente no han podido satisfacer nuestras necesidades o han sido excluyentes. Además, navegar por sistemas de atención médica que no están diseñados para incluir a nuestra población – debido a barreras lingüísticas, estatus migratorio o falta de atención culturalmente competente – puede ser un obstáculo importante. Debemos crear espacios donde nuestra comunidad se sienta segura y empoderada para abogar por una mejor atención.

¿Por qué quisiste involucrarte en el trabajo de justicia reproductiva?

Quería involucrarme en el trabajo de justicia reproductiva porque he visto de primera mano cuán profundamente afecta la capacidad de nuestra comunidad para vivir libremente y con dignidad. Al crecer en el Caribe, fui testigo de cómo la falta de acceso a la atención médica, la educación y los derechos sobre nuestros cuerpos pueden moldear nuestro futuro. Para mí, no se trata sólo de política, sino de humanidad, equidad y poder de decisión.

¿Qué es algo que escuchas a menudo de la comunidad que podría ser una idea errónea?

Algo sobre lo que a menudo escucho conceptos erróneos tiene que ver con el aborto y la atención anticonceptiva. Muchos creen que acceder a estos servicios es inseguro, inmoral o innecesario, a menudo debido a estigmas culturales, desinformación o creencias religiosas. Estos conceptos erróneos crean barreras importantes para acceder a la atención sanitaria sexual y reproductiva que podrían necesitar en algún momento de sus vidas. Proporcionar información precisa y crear un espacio seguro para conversaciones abiertas es clave para derribar estas barreras.

Gisela Méndez, Educadora de Sexualidad, Proyecto STAR



¿Qué significa la justicia reproductiva para ti como persona latina?

Como latina de primera generación, para mí la justicia reproductiva significa garantizar que todas las personas tomen decisiones empoderadas sobre sus vidas reproductivas, ya sea el derecho a tener hijos, a no tener hijos y el derecho a tener hijos en un entorno seguro. Todas las personas tienen derecho a la autonomía, los recursos y el apoyo, independientemente de su estatus migratorio, identidad de género, factores socioeconómicos o idioma. El acceso equitativo a los servicios de salud reproductiva no es únicamente un derecho reproductivo, sino también un derecho humano.

¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentas en tu trabajo dentro de SRH?

Uno de los desafíos que he enfrentado es relacionarme con muchos jóvenes de habla hispana que enfrentan barreras lingüísticas en el aula. Esto puede afectar en gran medida el acceso de los jóvenes a la información y los servicios de salud reproductiva. Como educadora bilingüe en sexualidad, he podido crear con éxito un espacio inclusivo para que los estudiantes de habla hispana aprendan educación sexual médicamente precisa en español. Esto ha permitido que los jóvenes se sientan vistos y escuchados en un espacio donde se comparte nuestro idioma.

Angélica Medina, Director de Participación Comunitaria



¿Qué significa la justicia reproductiva para ti como persona latina?

Como latina, la justicia reproductiva significa liberación. La liberación de los latinos para decidir sobre su propio cuerpo, para vivir su sexualidad y vida reproductiva en sus propios términos, libres de la opresión de expectativas culturales, normas sociales, desafíos sistémicos, prejuicios y juicios.

¿Qué es algo que escuchas a menudo de la comunidad que podría ser una idea errónea?

Muchos conceptos erróneos en materia de salud sexual y reproductiva giran en torno al estigma del aborto. Lo más común es que eh escuchado a gente decir que los abortos son para niñas promiscuas. No entendemos que esta creencia está profundamente arraigada en nuestra cultura patriarcal y en la opresión de las mujeres y las personas de género expansivo. No solo eso, sino que esta creencia niega la diversidad de las personas que abortan y la interseccionalidad de factores sociales, culturales, económicos y muchos otros que están involucrados en la necesidad de una persona que require el aborto.

María Meneses, Educadora de Sexualidad de Adultos

¿Qué es algo que escuchas a menudo de la comunidad que podría ser una idea errónea?

A menudo escucho cómo a las jóvenes latinas se les prohíbe o desalienta el uso de ciertos métodos anticonceptivos, especialmente si son permanentes, como la ligadura de trompas; cambiar un método anticonceptivo o simplemente recibir salud sexual y reproductiva de una manera respetuosa y digna no debería ser tema de discusión. Otra cosa que escucho a menudo y que me preocupa profundamente es la falta de empatía cuando una persona ha tenido una experiencia difícil o traumática, como una agresión o abuso sexual, y esta falta de empatía es especialmente prominente entre las latinas. La justicia reproductiva debe existir para todos sin importar su estatus migratorio, raza, idioma o capacidad para pagar los servicios, la lucha continúa para que la comunidad Latinx no sea excluida de una manera que afecte nuestra salud.

¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentas en tu trabajo dentro de SRH?

Desafortunadamente, muchas de las personas con las que tengo conversaciones solo asocian PPGNY con servicios de aborto y no saben que las clínicas de Planned Parenthood ofrecen mucho más que eso. Hay lugares que todavía nos cierran las puertas porque no tienen idea de que Planned Parenthood ofrece toda una gama de servicios de salud sexual y reproductiva. Esto es especialmente desafiante porque quita atención vital a nuestras comunidades que no tienen seguro médico. La gente se está perdiendo de servicios esenciales para su bienestar, como pruebas de detección temprana de cáncer o talleres de educación sexual, cosas que literalmente salvan vidas.

Ruth Andrade Vidal, organizadora comunitaria en Mid-Hudson del programa Raíz de Planned Parenthood.