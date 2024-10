La Divaza salta de La Casa de los Famosos a otra importante competencia 

El youtuber venezolano conocido como La Divaza, quien tuvo mucho éxito en La Casa de los Famosos 4, fue contratado por Televisa para participar en la competencia Las estrellas bailan en Hoy, del exitoso programa matutino.

La noticia de su incorporación a este show fue anunciada esta semana y causó cientos de comentarios en las redes sociales, debido a lo mediático que es el creador de contenido.

“La que con su danza arrasa, La Divaza”, dijo la estrella de internet para revelar que formará parte de esta experiencia.

Además de esto, pusieron un reto al público, pues será el que elija la pareja de los distintos participantes. Entre las posibilidades que dejó la producción están otras personalidades como: Alana Lliteras, Ivanna Jiménez y Sandra Itzel.

“Si La Divaza te dice para bailar, hay que practicar”, fue otra de las frases que soltó poco después de que revelaran su nombre.

En su cuenta en Instagram, bromeó sobre su participación en La Casa de los Famosos 4, en donde decidió abandonar la competencia por la presión que sintió en el reality show de la cadena Telemundo.

“Like para que La Divaza no abandone otra vez”, dijo.

Además, compartió un video en el que habló de lo feliz que se siente por este nuevo proyecto: “Acompáñame a mi primer día en Televisa, así es, chama. Sabes que avanzaste cuando ya no dices nuevo video, sino nuevo reality. Este es mi camerino, pero no entendí por qué me metieron en hombres, ¿será por lo que tengo entre las piernas? Me maquillaron, chama, estoy nerviosa y emocionada por este nuevo proyecto”, dijo.

Comentó que se siente como una diva de la televisión mexicana y espera contar con el respaldo del público en este nuevo reto profesional.

“Y es que luego de La Casa de las Famosas, ahora las famosas bailan”, aseguró.

En el video también afirmó: “Todo es impresionante”.

La Divaza es toda una figura en internet y más reciente de la televisión, debido a su participación en exitosos realities show.

