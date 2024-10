Misael Rodríguez publica pruebas del polémico pesaje y responde a Julio César Chávez y su hijo

Misael Rodríguez y Omar Chávez se iban a fajar arriba del ring en un evento estelar en Hidalgo, Pachuca. Sin embargo, el hijo de Julio César Chávez aparentemente no dio el peso y la pelea terminó cancelada. Ahora, en redes sociales, ‘El Chino’ subió videos del polémico pesaje.

En respuesta al video de la leyenda mexicana defendiendo a su hijo, atacando a Rodríguez y pidiendo que no lo contraten más, Misael compartió dos grabaciones en Instagram. En ellas, se ven los diálogos y toda la polémica del pesaje.

En los clips se puede ver cómo Chávez se negaba a pesarse. Lo que generó molestia en Rodríguez. “A mí me dan una orden y yo me acato a las órdenes y me pego al reglamento. A mí me dieron ayer el reglamento y yo me apegué a eso y mi rival también lo tiene que hacer. Si él no cumple con las reglas, la pelea no va”, aseveró ‘El Chino’.

“A mí me dijeron que no me pasara de un peso porque si no no había pelea. Qué se suba a la báscula y podemos hablar”, se le oye decir a Rodríguez.

“¿Qué va a pasar si se pasa?”, preguntó uno de los involucrados en la negociación. Misael insistió en su posición. “Yo no estoy pidiendo nada fuera de lo normal. Nada más que se cumplan las reglas”, resaltó.

Según el púgil, Omar Chávez no quería pesarse y lo acusó de intentar aprovecharse de su apellido para sacar ventaja. “La señorita no se quería pesar. Como siempre quieren aprovecharse y sacar ventaja por el apellido hasta que se toparon con pared”, afirmó.

“Para mí las reglas se respetan y se hacen valer. Después continúan con su farsa subiendo una foto donde pesa 82 kilos, posteriormente sube otra donde según está en peso cuando en realidad peso más de 86 kg disculpen por no venderme ni prestarme al circo de los Chávez”, sentenció.

La postura de los Chávez y la Promotora Zanfer Boxing es que Misael Rodríguez no quiso cumplir con lo pactado y subirse al ring. ¿Por qué? Según un comunicado y la misma versión de Omar Chávez, ya el hijo de la leyenda se había subido a la báscula el viernes 4 de octubre. Por este motivo ya no debía hacerlo antes del combate.

