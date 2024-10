3 de cada 4 estadounidenses se sienten frustrados con la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes

La encuesta FAFSA 2024 de Debt.com a 1,000 estadounidenses reveló los dos problemas más comunes al presentar una solicitud FAFSA: demasiadas preguntas y un sitio web defectuoso.

Presentar una Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) es el primer paso para obtener la subvención Pelll, las becas y los préstamos federales para estudiantes. El lanzamiento inicial de “Better FAFSA” se encontró con problemas técnicos que retrasaron el procesamiento oportuno de las solicitudes de FAFSA, según el informe de The Hill.

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) está disponible desde el 1 de octubre para los estudiantes que asistan al año académico 2025-2026. Será el segundo año del formulario de ayuda financiera "Better FAFSA" del Departamento de Educación, y una prueba si el formulario realmente se ha mejorado.





“Lo irónico y un poco triste es que se supone que este es el primer año de una FAFSA nueva y mejorada“, dice el presidente de Debt.com, Don Silvestri. “El Congreso aprobó la Ley de Simplificación de FAFSA en 2020, y los resultados se implementaron a principios de este año académico. Nuestra investigación muestra que no ha funcionado como esperaba el gobierno federal “.

El 76% de los encuestados que presentaron la FAFSA dicen que han tenido desafíos y el 48% dice que hubo demasiadas preguntas, mientras que el 31% citó problemas con el sitio web que está constantemente en mantenimiento, y el 23% de los que tuvieron problemas dijeron que la FAFSA tardó al menos 3 horas y media en completarse.

Otros hallazgos incluyen:

· El 87% de los encuestados cree que su hijo calificaría para la Beca Pell

· El 77% dijo que cree que la Beca Pell se sumaría a su deuda de préstamos estudiantiles, lo cual no es cierto, ya que la subvención no tiene que devolverse

· El 58% dijo que presentar la FAFSA y recibir subvenciones Pell, becas y/o estudio trabajado les ayudó a mantenerse al margen de la deuda de préstamos estudiantiles

· El 42% dijo que la FAFSA no los ayudaba, y que tenían que asumir la deuda de préstamos estudiantiles

“Mi esperanza es que, a medida que la IA se vuelva más inteligente y omnipresente, se pueda usar para simplificar y acortar la FAFSA”, dice Silvestri. “Hasta entonces, no dudo que haya estudiantes que se están perdiendo fondos muy necesarios porque no pueden navegar por el proceso de solicitud”.

La FAFSA está disponible el 1 de octubre para los estudiantes que asistan al año académico 2025-2026. El Departamento de Educación dice que la “Mejor FAFSA” tomará 15 minutos. Será el segundo año del formulario de ayuda financiera “Better FAFSA” del Departamento de Educación y una prueba para ver si el formulario realmente se ha mejorado.

Para más detalles sobre la encuesta y su metodología, ingrese aquí.

