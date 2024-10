Jeff McNeil ya espera regresar con los New York Mets

El segunda base de los New York Mets, Jeff McNeil, regresó a sus actividades habituales este domingo luego de haberse recuperado por completo de una fractura de muñeca que sufrió a principios del mes de septiembre que causó su baja por lo que restaba de temporada regular en las Grandes Ligas.

En declaraciones ofrecidas a diversos medios de comunicación tras su entrenamiento el jugador detalló que se siente enfocado tras superar su lesión y espera poder ayudar a los neoyorquinos a conseguir la victoria en la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Phillies y así seguir en la lucha por su clasificación hasta la Serie Mundial del mejor beisbol del mundo.

“Me siento bien. Me dieron autorización para realizar algunas actividades de béisbol y la muñeca se siente bastante bien”, expresó en sus declaraciones luego de ser incluído en una corta lista de jugadores que podrían ver acción dentro del roster en caso que alguno de sus compañeros sufra una lesión.

“No tengo ningún dolor [en mi muñeca] ahora mismo, estoy recuperando el rango de movimiento y todo eso me hace sentir muy bien. Estamos en un punto en el que he estado haciendo actividades de béisbol, he estado bateando durante la última semana, he estado atrapando rodados, corriendo. Estoy volviendo a la forma de béisbol y tomándolo día a día”, agregó.

Recordemos que antes de su lesión, Jeff McNeil se desempeñaba como segunda base titular de los Mets. Sin embargo, tuvo que ser suplantado por Julio Iglesias, quien ha demostrado gran habilidad en esta posición; ante este hecho el manager Carlos Mendoza tendrá que analizar como avanza la postemporada para tomarlo en cuenta.

“Espero que todo salga bien. La muñeca se siente bien. Voy a seguir los consejos del personal de entrenamiento y lo que necesita este equipo, así que quiero estar listo para jugar y sé que hay algunos pasos más que debo seguir para estar listo, así que trabajaremos en eso y, como dije, será algo que se hará día a día y cuando llegue mi momento, estaré listo”, resaltó.

“Soy uno de esos bateadores que no siente que necesite mucho. Al menos en cuanto al ritmo, siempre me siento bastante cómodo y también al principio del entrenamiento de primavera. Es difícil en esta época del año conseguir todo lo que necesitas, pero son los playoffs y sólo quiero estar listo para jugar”, concluyó el jugador en sus declaraciones.

